誆稱「媽媽要投保」 渣男騙女保險員摩鐵性侵

2018年02月07日 00:02 中時電子報 張國欽

一名男子阿毅在臉書認識女保險員小美（化名），兩人後來便成為男女朋友，但不到一個禮拜就分手，事後他又謊稱母親要投保，再冒用母親身分借錢，成功得手4萬多元，又向小美說：「如果妳不跟我嘿咻，我就不把錢還妳」，兩度性侵得逞，挨告後被依強制性交罪將判刑3年10月。

《ETtoday》報導，判決書指，阿毅去年8月中旬認識了小美，到了9月中就交往，但4、5天後又因故分手，但他卻多次借款詐欺，因此挨告後被判2年徒刑，去年9月12日又以母親的名義，傳LINE謊稱要還款，將小美約到摩鐵後，直到凌晨5時才進入，並強行脫去衣物性侵得逞。

小美受辱後擔心阿毅不還錢，又經常揚言自殺，想死在她周圍，因而沒報警，想不到阿毅又在同月月底連絡她，自稱母親將他款項均取走，致無法償還借款，發生衝突後母親的男友也對他提起擄人勒贖告訴，希望她能到旅館幫忙整理資料及與律師研究案情，並協助日後作證。

小美依約前往，但阿毅卻遲遲不開始討論，又說要等律師來，就這樣一直等到凌晨4、5時，實在是累到不行便倒下睡覺，沒想到阿毅這時才原形畢露，開始對她上下其手，還說「如果你不跟我發生性行為，我就不把錢還你」，最後性侵得逞，還射精在體內，小美憤而提告，一審將 阿毅依強制性交罪判刑3年10月。

(中時電子報)