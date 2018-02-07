地牛大翻身！花蓮4棟房屋倒塌 2死202傷

2018年02月07日 00:16 中時電子報 林毅 、 丁世傑 、 吳家詮 、 李昀 中時／ 崔慈悌 中時／

統帥飯店倒塌多人受困

地牛大翻身，花蓮商校街雲門翠堤大樓倒塌 (圖／讀者提供)

地牛大翻身，花蓮商校街雲門翠堤大樓倒塌 (圖／翻攝自PTT)

地牛大翻身，花蓮傳出多起災情，路面也斷裂隆起 (圖／本報照片)

地牛大翻身，花蓮商校街雲門翠堤大樓倒塌 (圖／本報照片)

統帥大飯店1、2樓下陷倒塌 (圖／本報照片)

地牛大翻身，花蓮商校街雲門翠堤大樓倒塌 (圖／張祈攝)

七星潭大橋橋墩龜裂 (圖／本報照片)

地牛大翻身，花蓮商校街雲門翠堤大樓倒塌

花蓮市區往七星潭道路也出現大坑洞 (圖／本報照片)

國民八街與國盛六街口住宅傾斜倒塌 (圖／翻攝自爆料公社)

七星潭大橋橋墩龜裂 (圖／本報照片)

6日晚間近12時花蓮縣政府北偏東方18.3公里處，發生芮氏規模6.0地震，中央氣象局地震預報中心7日凌晨提醒民眾未來2-3週仍有餘震。（方濬哲攝）

6日晚間11:50分，花蓮縣近海發生規模6.0有感地震，全台有感，由於深度僅10公里，花蓮市區首當其衝，震度達到7級，目前也已傳出多起災情。

由於地震發生在接近凌晨12點，許多民眾都是從睡夢中驚醒，儘管有收到國家級警報，但根本來不及反應。消防署於0:00分成立災害應變中心，蔡英文總統也指示國軍全力救援，行政院長賴清德則是坐陣防災中心應變，各地消防隊、搜救隊也已經出動，許多熱心民眾也踴躍報出出事地點，同時直播搜救現場，希望能將災情降到最低。

3點20更新》11:50分主震發生後，已經陸續發生30多次餘震，其中9次是規模4以上的有感地震，在剛剛3:15分再度發生規模5.4餘震。

3點40更新》餘震不斷！花蓮秀林村集體撤離。縣長傅崐萁開放巨蛋讓民眾歇息。

4點30更新》行政院宣布，根據目前回報，已知2人死亡，還有202人受傷，2名罹難者來自商校街雲翠大樓，該大樓尚有20多人受困待救，且現場傳出濃濃瓦斯味。

4點50更新》統帥飯店已救出一名受困的鍋爐房員工陳明輝，還剩2名櫃台人員待救援。

5點00更新》自6日23:50分規模6.0主震後，餘震已多達40起，規模4以上的有感地震已多達11次；7日3:15分後，3:36分與4:56分各發生一次規模4.6有感餘震。

5點30分更新》國盛六街百戶受困屋內，傅崐萁已到現場坐鎮。

目前花蓮已經確認災情：

（一） 統帥飯店倒塌(106團客全救出，2名員工受困尚未獲救)。

（二） 美崙飯店傾斜(無人員受困)。

（三） 翰品飯店傾斜(無人員受困)。

（四） 雲翠大樓(前站阿官火鍋、商校街2號)倒塌，2人死亡，仍有20多人受困。

（五） 國盛一街1號大樓傾斜倒塌。

（六） 國盛六街41號民宅傾斜倒塌。

（七） 花蓮醫院(國軍805)傾斜(衛福部回報無人員受困)。

（八） 蘇花公路中斷。

（九） 花蓮大橋壟起，無法通行。

（十） 七星大橋龜裂花蓮市華西路龜裂。

統帥飯店於民國66年開業，有41年歷史，位於鬧區，適合結婚宴客，有270多間客房，但因逢平日， 100多名遊客已脫困，但目前有3員工受困。

(中時電子報)