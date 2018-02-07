AV女優來台交鋒 舌功胸器全上場

2018年02月07日 00:27 時報周刊 溫博鈞

蕾笑容甜美，展現清純鄰家妹妹氣質。（溫博鈞攝）

櫻井彩對台灣的粉絲的熱情印象深刻。（溫博鈞攝）

葉月美音氣勢凌人並大秀中文，獲得熱烈掌聲。（溫博鈞攝）

AV女優來台舉行「日本AVH明星天團台灣見面會 」宣傳眾籌平台。

蕾、櫻井彩與葉月美音等8名AV女優隨AV天王加藤鷹6日來台舉行「日本AVH明星天團台灣見面會 」宣傳眾籌平台，跟150名粉絲們玩餵食遊戲，並大方展露性感姿態，讓酷寒天氣中的見面會現場熱血沸騰。

巨星級女優蕾身著藍色洋裝，展現甜美笑容，一如她在作品中的清純模樣。提到台灣美食，她說喜歡吃台灣的便當；而被問到台灣的男生是否是她的菜，她帶著羞澀笑容專業地回答：「大家都讓我很喜歡！」

散發大人成熟魅力的櫻井彩是第二次來到台灣，她覺得台灣的粉絲比起日本的來得更熱情，對她也很體貼，令她印象深刻。在舞台上她也以「人間胸器」展現了各種性感姿勢，蹲下時更引起全場歡呼。與粉絲玩餵食遊戲時她還舔了自己手上的巧克力醬，主持人直呼：「真是太OVER了！」

一身火紅色的葉月美音有「巨乳哈比人」之稱，是當天女優中衣著布料最少的，極為吸睛。她用流暢的中文向大家打招呼，引起全場歡呼，她立即以傲人的雙峰回饋粉絲，撩人模式全開，再度掀起全場高潮。

(時報周刊)