花蓮連40多次淺層餘震 規模最大5.4 最大震度花蓮市5級

6日晚間近12時花蓮縣政府北偏東方18.3公里處，發生芮氏規模6.0地震，中央氣象局地震預報中心7日凌晨提醒民眾未來2-3週仍有餘震。（方濬哲攝）

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中時電子報

2月6日晚間11時50分發生規模6.0主震後，陸續發生40多起餘震，其中有感地震有11起，分別是：

2月6日晚間11時53分在花蓮又發生規模5.0地震，震央在花蓮市區，深度5.1公里，花蓮市5級，宜蘭南澳3級，新北桃園台中彰化雲林1級。

2月7日凌晨0時13分花蓮縣新城鄉規模4.0地震，花蓮市4級，南澳1級。

2月7日凌晨0時17分花蓮市區規模4.7地震，深度5公里，花蓮市5級，合歡山3級，宜蘭2級，桃園苗栗台中1級。

2月7日凌晨0時17分花蓮縣新城鄉規模4.1地震，深度6.3公里，花蓮市4級。

2月7日凌晨1時50分花蓮縣花蓮市規模4.1地震，深度5.5公里，花蓮市、吉安4級。

2月7日凌晨2時0分花蓮縣近海規模5.2地震，深度10公里，太魯閣4級，台北市1級。

2月7日凌晨2時07分花蓮縣近海規模4.0地震，深度7.4公里，花蓮市3級，秀林4級。

2月7日凌晨2時09分花蓮縣近海規模5.4地震，深度10公里，花蓮市4級，太魯閣、秀林4級。

2月7日凌晨3時15分花蓮規模5.4地震，花蓮4級，台北1級。

2月7日凌晨3時36分花蓮近海規模4.6地震，花蓮4級。

2月7日凌晨4時56分花蓮近海規模4.6地震，秀林、太魯閣4級。

(中時電子報)

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