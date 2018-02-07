《圖輯》花蓮統帥飯店倒塌 七星潭大橋龜裂

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年02月07日 00:56 工商 張祈 、 崔慈悌 、 丁世傑

花蓮統帥飯店倒塌。(圖／花蓮人社團)

花蓮災情。（圖／本報照片）

花蓮災情。（圖／本報照片）

花蓮災情。（圖／本報照片）

花蓮災情。（圖／本報照片）

花蓮七星潭大橋。（圖／本報照片）

花蓮地震災情。（圖／本報照片）

花蓮地震災情。（圖／本報照片）

花蓮地震災情。（圖／爆料公社）

花蓮地震災情。（圖／本報照片）

花蓮災情。（圖／民眾提供）

花蓮災情，統帥飯店。（圖／民眾提供）

花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）

花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）

花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）

花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）

花蓮地震災情。（圖／本報照片）

（2月7日7：41更新，消防署更新傾塌大樓消息）2月6日23:50花蓮縣政府北偏東方18.3公里處(花蓮縣近海)地震：

一、芮氏規模：6.0

二、深 度：10公里

三、最大震度：花蓮縣花蓮市7級、宜蘭縣南澳7級、南投縣合歡山5級，另臺中、雲林、桃園、新竹、臺東、台北市、新北市、嘉義縣、彰化、嘉義縣市、苗栗、臺南均3級。

四、災情查證：

（一） 統帥飯店倒塌(疑似受困3人)。

（二） 雲翠大樓(前站阿官火鍋、商校街2號)倒塌。

（三） 國盛一街1號大樓傾斜。

（四） 國盛六街41號民宅傾斜。

（五） 蘇花公路中斷。

（六） 花蓮大橋壟起，無法通行。

（七） 七星大橋龜裂花蓮市華西路龜裂。

五、消防署作為：

（一） 00:00中央災害應變中心即刻成立。

（二） 00:25通知本署特種搜救隊、第1梯次嘉義市、第2梯次彰化縣預做準備，另通知臺北市、新北市(8車36人3犬)、桃園市、臺中市(22人、2犬)、臺南市、高雄市、新竹市消防局搜救隊整備出勤。

（三） 調度國軍C-1301架次至臺中清泉崗及臺北松山機場待命。

（四） 調度空勤總隊黑鷹直升機NA-703進行空勘，01:23起飛。

（五） 消防署指揮中心劉主任率北部特搜分隊5人，前往松山機場搭乘空勤總隊AS-365前往花蓮市成立前進指揮所。

（六） 00:56各縣市支援花蓮縣，花蓮縣消防局連絡窗口：江先生0922-913-129

（七） 通報國防部(二戰區314人)前往統帥飯店及商校街2號旅店前往救援.

（八） 01:30本署先遣小組由吳組長武泰等4位前往。

(工商)