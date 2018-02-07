《圖輯》花蓮統帥飯店倒塌 七星潭大橋龜裂

花蓮統帥飯店倒塌。(圖／花蓮人社團)
花蓮災情。（圖／本報照片）
花蓮災情。（圖／本報照片）
花蓮災情。（圖／本報照片）
花蓮災情。（圖／本報照片）
花蓮七星潭大橋。（圖／本報照片）
花蓮地震災情。（圖／本報照片）
花蓮地震災情。（圖／本報照片）
花蓮地震災情。（圖／爆料公社）
花蓮地震災情。（圖／本報照片）
花蓮災情。（圖／民眾提供）
花蓮災情，統帥飯店。（圖／民眾提供）
花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）
花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）
花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）
花蓮地震救災情形。（圖／本報照片）
花蓮地震災情。（圖／本報照片）
（2月7日7：41更新，消防署更新傾塌大樓消息）2月6日23:50花蓮縣政府北偏東方18.3公里處(花蓮縣近海)地震：
一、芮氏規模：6.0
二、深 度：10公里
三、最大震度：花蓮縣花蓮市7級、宜蘭縣南澳7級、南投縣合歡山5級，另臺中、雲林、桃園、新竹、臺東、台北市、新北市、嘉義縣、彰化、嘉義縣市、苗栗、臺南均3級。
四、災情查證：
（一） 統帥飯店倒塌(疑似受困3人)。
（二） 雲翠大樓(前站阿官火鍋、商校街2號)倒塌。
（三） 國盛一街1號大樓傾斜。
（四） 國盛六街41號民宅傾斜。
（五） 蘇花公路中斷。
（六） 花蓮大橋壟起，無法通行。
（七） 七星大橋龜裂花蓮市華西路龜裂。
五、消防署作為：
（一） 00:00中央災害應變中心即刻成立。
（二） 00:25通知本署特種搜救隊、第1梯次嘉義市、第2梯次彰化縣預做準備，另通知臺北市、新北市(8車36人3犬)、桃園市、臺中市(22人、2犬)、臺南市、高雄市、新竹市消防局搜救隊整備出勤。
（三） 調度國軍C-1301架次至臺中清泉崗及臺北松山機場待命。
（四） 調度空勤總隊黑鷹直升機NA-703進行空勘，01:23起飛。
（五） 消防署指揮中心劉主任率北部特搜分隊5人，前往松山機場搭乘空勤總隊AS-365前往花蓮市成立前進指揮所。
（六） 00:56各縣市支援花蓮縣，花蓮縣消防局連絡窗口：江先生0922-913-129
（七） 通報國防部(二戰區314人)前往統帥飯店及商校街2號旅店前往救援.
（八） 01:30本署先遣小組由吳組長武泰等4位前往。
(工商)