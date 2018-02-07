花蓮近海深夜發生規模6.0、震度7級地震 餘震不斷

2018年02月07日 00:57 中時 廖德修 、 方濬哲

6日晚間近12時花蓮縣政府北偏東方18.3公里處，發生芮氏規模6.0地震；圖為中央氣象局地震類比記錄器顯示的全台各地地震跡象。（方濬哲攝）

6日是前年美濃地震的2周年的日子，花蓮地區也不安寧，飽受地震驚嚇！6日晚上23點50分發生芮氏規模6.0的地震，震央在花蓮近海，即縣政府北偏東方18公里處，花蓮縣花蓮市、宜蘭縣南澳都達到震度7級，南投合歡山也有5級，台中縣德基、雲林縣草嶺4級，台北市、新北市3級，部分地區5級。

同日23點53分花蓮市又發生規模5.0的餘震，深度5.1公里，花蓮市震度5級、宜蘭縣南澳震度4級。7日凌晨0點13、0點17分花蓮縣新城鄉又分別發生地震，規模分別為4.7、4.0，深度則分別為2.6、5公里，均屬於淺層地震，花蓮市震度則為5級、4級，規模較強者共有4次。

按照氣象局的地震分級，震度7級會劇烈搖晃，部分建築物受損嚴重或倒塌，幾乎所有傢俱都大幅移位或摔落地面，屋外有可能山崩地裂，鐵軌彎曲，地下管線破壞。震度5級大多數人會感到驚嚇恐慌，部分牆壁產生裂痕，重傢俱可能翻倒。汽車駕駛人明顯感覺地震，有些牌坊煙囪傾倒。

這波地震位置和4日晚間規模5.8的地震相差不遠，應該屬於同一個斷層帶，由於是在菲律賓板塊與歐亞大陸板塊交界處，近日地殻活動頻繁，兩相碰撞產生一系列的地震。氣象局地震測報中心代理主任陳國昌曾表示，規模5.8左右強度應該是上限，昨晚卻發生6.0的強震，果然十分驚人。氣象局表示，接下來2、3周仍有餘震。

有學者指出，推估地震原因可能是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，導致地殼破裂，但由於後續餘震震央在花蓮市，推測可能是因而誘發了相關地震。

(中時)