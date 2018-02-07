2死114傷 賴揆凌晨指示作好救災收容

2018年02月07日 02:49 中時 張理國

0206花蓮地震凌晨傳出2死114餘傷的嚴重災情，行政院賴院長已於7日0時50分抵達內政部消防署(0206震災中央災害應變中心)瞭解地震災情，並於凌晨2點多在災防應變中心進行視訊會議並報告災害情形及救災行動，並指示各單位作好災後應變，搶救受困民眾，作好交通及收容工作。

賴清德表示，花蓮地震芮氏規模達到6級，震度有7級，造成嚴重傷亡，全體救災同仁應與花蓮縣政府一同搶救受困民眾，將傷害降到最低；也要特別清點到底多少人受困，以免天冷又有憾事發生；注意水電瓦斯管線有無破裂，避免後續造成致命性影響；這幾天有餘震，並不排除未來有地震發生的可能性，公共設施的盤點，如果白天視線好，就要去看橋樑馬路有無受損，如有受損應搭起封鎖線，明天一早相關人員要巡察。

賴揆也說，蘇花公路要儘快搶修完畢，花蓮家屬急著想回家，蘇花公路的通暢或加開班機都很重要；在收容中心吃穿禦寒重要，應做好收容安置問題。目前人員有114位輕重傷，2人死亡，醫療資源要適時提供。

行政院也匯整花蓮目前災情：1、花蓮國盛一街1號大樓倒塌。2、國盛六街41號民宅倒塌。3、七星大橋龜裂。4、花蓮大橋窿起。5、花蓮市華西路龜裂6、統帥大飯店倒7、前站阿官火鍋大樓倒8、美崙飯店倒斜。

至於傷患統計，目前在門諾醫院45人傷、花蓮醫院21人傷、慈濟醫院46人傷、國軍花蓮醫院2人傷。

(中時)