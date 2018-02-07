賴揆夜赴中央災害應變中心 指示全力投入救災工作

賴揆：加開班機救災 國軍派2架C130運輸機
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中時電子報／ 中天新聞／

0206花蓮發生規模6.0強震，行政院賴清德已今（7）日凌晨0時50分到達中央災害應變中心了解地震災情，至0時50分為止，已知造成2死114傷，計有4棟大樓傾斜、倒塌，蘇花公路中斷、花蓮大橋隆起封閉，災情仍在陸續統計中，中央災害應變中心正調度各縣市支援人力由直升機載運前往災區。

賴清德表示，本次地震芮氏地震規模達到6、震度達到7級，造成傷亡，請相關部會共同合作，全力投入救災，將地震帶來的傷害降到最低。

賴指出，相關單位除積極救援外，也須了解有多少民眾受困，因天氣寒冷，須透過各種管道掌握受困民眾人數並積極救援。此外，各災害現場需注意水、電及瓦斯相關管線是否破裂，避免造成二度傷害。

賴清德強調，後續仍不排除餘震的發生，需盤點道路、橋梁等公共設施是否有受損情形，請相關單位於今（7）日一早進行必要巡查。

有關交通方面，賴清德指示，蘇花公路須在最短時間內搶修完畢，此為重要聯外道路，明天有住在花蓮地區以外的民眾急著返回花蓮探視，因此蘇花公路搶修或加開班機都是必要的，請交通部妥善處理。

針對收容安置及醫療，賴強調，天氣寒冷，民眾在收容中心，飲食及禦寒衣物均很重要，請相關部會協助花蓮縣政府準備完妥。另請衛福部積極提供醫療資源，協助受傷民眾儘早恢復健康。

賴清德表示，中央災害應變中心應本於積極負責的態度，若花蓮縣政府需相關協助，須在最短時間內提供協助，給予第一線救災最大支持。

(中時)

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