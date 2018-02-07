AV女優來台遇震 發文「替台灣加油」祈平安

桃瀬ゆり（左起）、櫻井彩、葉月美音地震後發文祈求平安 。（左／取材自推特）

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時報周刊
溫博鈞
櫻井彩地震時拍下吊燈搖晃的影片。（取材自推特）
葉月美音用中文寫道：「希望大家都平安！」。（取材自推特）
桃瀬ゆり兩度發文，願大家平安無事。（取材自推特）

6日晚間23時50分花蓮地區發生規模6.0地震，而當天下午來台參加活動的女優櫻井彩、葉月美音和桃瀬ゆり，都在地震發生後隨即在個人推特上發文，希望大家平安。

櫻井彩在地震發生時立即拍下了20秒房間中吊燈搖晃的影片，上傳推特寫道：「台灣發生地震了――」句尾還加上了一個驚嚇的顏文字。幾位粉絲馬上留言，關心她是否安好。

在活動上以流利中文打招呼的葉月美音第五次來台，在地震後即先用中文寫道：「台灣大家還好嗎？我是無要緊非常擔心！替台灣加油！希望大家都平安！」接著用日文說：「台灣發生了很大的地震，我們所在的地方約震度4，雖然無大礙，但為台灣的朋友們擔心著。明天要回國，本來準備要睡了，卻嚇了一跳。」最後還轉推了地震資訊。

桃瀬ゆり地震發生前去了夜市，是她第一次逛台灣夜市，在推特分享：「我愛上台灣啤酒了」，地震發生後她馬上分別用中日文發文說：「剛才有地震，搖得好厲害，好嚇人。台灣的朋友們大家還好嗎？」並轉推了日本新聞的報導。

稍晚後她又再度發文：「剛剛發生的地震，我們在的地方雖沒事，很擔心震央所在地的朋友們…第一次來到台灣，才剛見了很棒的粉絲們，希望大家都平安無事…」最後寫著「my heart goes to Taiwan」。

(時報周刊)

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