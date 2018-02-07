花蓮統帥飯店倒塌開挖地道 受困B1陳明輝獲救

陳明輝靠著頭燈與呼喊讓警消發現他的位置。(許家寧攝)

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陳明輝回憶當時打電話求救以及向家人報平安。(許家寧攝)
1樓櫃台人員周志軒
梁書豪
入住統帥飯店106人旅客

(04:45更新內容，陳明輝已獲救)花蓮統帥飯店今凌晨因強震倒塌,底下兩層夷為平地,傳出3名男性員工受困,包括1樓櫃台人員周志軒,梁書豪,B1鍋爐附近員工陳明輝,但飯店因結構受損,無法進入搶救,花蓮特搜隊4點決定先行向下開挖地道,搶救人命。

「幸好有頭燈」受困近5小時統帥B1陳明輝幸運救出

56歲的員工陳明輝首先傳出好消息,他值夜班,受困地下一樓鍋爐旁,花蓮特搜隊4點多挖地盜破牆,對內呼喊,順利發現救出陳男,奇跡的是陳明輝毫髮無傷,精神狀況正常,讓警消士氣大振。

在統帥飯店工程部工作16年的陳明輝說,值完夜班,正要準備下班打卡時,突然一陣地震倒塌,幸好躲在樑柱下,空間相當大躲過一劫,他靠著工作頭燈與手機向110求救,其餘時間向家人通話報平安。

歷劫重生的陳明輝說,當時心裡也很害怕,當下緊靠梁柱等待救援,陳明輝兒子得知父親獲救,抱著小孩前來,父子相擁而泣,陳子泣說,很擔心,很怕看不到爸爸了陳明輝開心抱孫,大呼感謝大家!一切都很好。

而6日入住統帥飯店76名台灣與國外團客,以及31名散客,共106人旅客,皆住在五樓以上,地震後在警消架梯從窗外救援,已經全數救出,確認全體住客平安,並分別疏散至附近飯店及花蓮縣府開設的收容中心。

(中時)

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