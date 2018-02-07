花蓮統帥大飯店 41年老字號地標走入歷史

花蓮昨（7）日深夜規模6.0地震，造成統帥大飯店塌陷。（圖／本報照片）

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中時電子報
花蓮統帥大飯店。（圖／取自統帥飯店官網）

花蓮昨（7）日深夜規模6.0地震，造成統帥大飯店塌陷，這家老牌飯店是火車站前的地標，民國66年開業，已有41年歷史，也是外地客常選擇的下榻處，近年除了陸客，也招徠國旅住客，挺過十多年前的331地震，卻挺不過這次強震。

這次強震，把統帥大飯店震成軟腳蝦，1到3樓塌陷，3樓變成了1樓，現場搜救人員疏散4到8樓房客，並使用機具破壞建築結構體，全力營救受困員工。

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根據中央社報導，對花蓮人說來說，看到統帥大飯店，代表著就快到家了，許多五、六年級的中年人，當年到花蓮畢業旅行時，統帥大飯店無疑是高貴不貴的住宿，因為這家飯店占地利之便，就在火車站附近，搭火車、租車、逛街購物都方便。但隨著其他更新、更時髦的飯店民宿興起，興建於60年代的統帥大飯店日漸失色，改接陸客團。

報導指出，統帥大飯店近幾年力求轉型，根據統帥大飯店的官網資訊，提供270間重新裝潢過的客房，並擁有電玩室、兒童球池、網咖、三溫暖及露天Spa水療池等休閒遊樂設施，每晚住宿優惠價位在新台幣3000元以內價位，招徠國民旅遊家庭客層。

花蓮多地震，民國91年3月31日花蓮發生規模6.8地震，花蓮震度是4級，統帥大飯店挺過311地震；然而，飯店40多年前建築結構耐震強度要求，畢竟比不上今日，在昨天深夜規模6.0，花蓮震度7級天搖地動過後，讓花蓮人的記憶從此少了一塊地標。

(中時電子報)

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