災情總覽》花蓮6.0強震 4建築傾倒2死219傷

2018年02月07日 06:09 中時電子報 孫曜樟 、 吳家詮 、 張達智

6級地震撼動花蓮，雲翠大樓傾斜倒塌 (圖／張祈攝)

2月6日夜間11時50分花蓮發生最大震度7級地震，目前已知造成4幢大樓傾倒、2死、202傷及4人受困。（圖／民眾提供）

（10：00更新，停電戶數約153戶）針對花蓮強震，台電表示，截至今(7)日上午9時30分為止，地震造成花蓮地區包含濱海饋線跳脫、花蓮商校街倒塌大樓一帶等地，共有約1900戶曾經受停電影響，經台電搶修，目前停電戶數約153戶，除倒塌大樓91戶暫時無法恢復供電外，其餘62戶台電將持續搶修，盡力恢復正常供電。

（08：00更新，173人失聯）根據中央災害應變中心截至7日凌晨8時的最新統計，花蓮6日深夜11時50分規模6.0強震，目前有4處建物倒塌、兩處橋樑封閉，2人死亡、219傷，另外仍有173人失聯。

災情總覽

一、死傷人數:

2死

雲門翠堤大樓一名60歲女性

住宅自送醫的66歲男性

219人受傷：

送往慈濟醫院101人，其中有27人重傷

門諾醫院有57人

國軍805醫院有9人

部立花蓮醫院為35人

同時還有149人被救出。

二、受困人數:30人

國盛六街2號24人

統帥飯店一樓櫃檯2人

統帥飯店地下室陳明輝稍早獲救

三、失聯人數：總計173人

統帥 2人

國盛六街2號 24人

雲門翠堤 147人

四、收容人數:總計收容756人

花蓮縣立體育館(小巨蛋)：收容475人

中華國小：收容281人

另有在花蓮車站前廣場，不敢回屋子的人還是很多，並未統計在內。

五、建築物倒塌或傾斜：4處

統帥飯店

國盛六街2號

國盛六街41號

雲門翠堤大樓

六、交通受損:

橋樑封閉（若有需要可戒護通行）：

七星潭大橋

花蓮大橋

七、停水：

約4萬戶，下午2時後應可恢復供水

八、停電：

153戶

(中時電子報)

國盛六街大樓倾倒。（本報記者翻攝）