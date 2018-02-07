災情總覽》花蓮6.0強震 4建築傾倒2死219傷

6級地震撼動花蓮，雲翠大樓傾斜倒塌 (圖／張祈攝)
2月6日夜間11時50分花蓮發生最大震度7級地震，目前已知造成4幢大樓傾倒、2死、202傷及4人受困。（圖／民眾提供）
（10：00更新，停電戶數約153戶）針對花蓮強震，台電表示，截至今(7)日上午9時30分為止，地震造成花蓮地區包含濱海饋線跳脫、花蓮商校街倒塌大樓一帶等地，共有約1900戶曾經受停電影響，經台電搶修，目前停電戶數約153戶，除倒塌大樓91戶暫時無法恢復供電外，其餘62戶台電將持續搶修，盡力恢復正常供電。
（08：00更新，173人失聯）根據中央災害應變中心截至7日凌晨8時的最新統計，花蓮6日深夜11時50分規模6.0強震，目前有4處建物倒塌、兩處橋樑封閉，2人死亡、219傷，另外仍有173人失聯。
災情總覽
一、死傷人數:
2死
雲門翠堤大樓一名60歲女性
住宅自送醫的66歲男性
219人受傷：
送往慈濟醫院101人，其中有27人重傷
門諾醫院有57人
國軍805醫院有9人
部立花蓮醫院為35人
同時還有149人被救出。
二、受困人數:30人
國盛六街2號24人
統帥飯店一樓櫃檯2人
統帥飯店地下室陳明輝稍早獲救
三、失聯人數：總計173人
統帥 2人
國盛六街2號 24人
雲門翠堤 147人
四、收容人數:總計收容756人
花蓮縣立體育館(小巨蛋)：收容475人
中華國小：收容281人
另有在花蓮車站前廣場，不敢回屋子的人還是很多，並未統計在內。
五、建築物倒塌或傾斜：4處
統帥飯店
國盛六街2號
國盛六街41號
雲門翠堤大樓
六、交通受損:
橋樑封閉（若有需要可戒護通行）：
七星潭大橋
花蓮大橋
七、停水：
約4萬戶，下午2時後應可恢復供水
八、停電：
153戶
(中時電子報)
國盛六街大樓倾倒。（本報記者翻攝）
花蓮深夜地震造成花蓮市區雲門翠堤大樓嚴重傾斜45度，一、二樓崩塌，三樓變一樓。（張祈攝）