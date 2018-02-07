救災增援 150搜救人員9搜救犬抵花蓮

2018年02月07日 06:46 中時 蕭承訓

花蓮強震，造成重大災情，中央災害應變中心成立後，通報各縣市消防局整備投入，根據應變中心清晨5點最新統計，目前抵達現場搜救人員共計150人、搜救犬9隻。尚有200多人將陸續抵達投入。

國盛六街大樓倾倒。（本報記者翻攝）

應變中心處置作為如下：

（一）7日00:00中央災害應變中心即刻成立。

（二）7日00:25通知消防署特種搜救隊、第1梯次嘉義市、第2梯次彰化縣預做準備，另通知臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹市消防局搜救隊整備出勤。

（三）7日00:31調派國軍C-130各1架次至屏東機場、清泉崗及松山機場待命；另調派S70C 1架次至松山機場待命。

（四）7日01:23調度空勤總隊黑鷹直升機NA-703進行空勘。

（五）7日01:15指派消防署指揮中心劉主任率北部特搜分隊5人，前往松山機場搭乘空勤總隊AS-365前往花蓮市成立前進協調所；01:30增派消防署謝副署長等5位前往。

（六）7日01:10通報國防部（二戰區398人）前往花蓮災區救援。

（七）花蓮慈濟醫院、國軍805醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院皆已啟動大傷機制。

（八）協請營造廠商於04：30至雲翠大樓現場評估。

（九）救出149人，分別為統帥（131人）、國盛六街2、4號（6人）、商校街（12人)。

（十）收容所開設2處（花蓮縣體育館229人、中華國小125人），收容354人。

在出動人力機具方面

（一）國軍：計出動398人、車輛33輛。

（二）消防：共支援17個消防機關（含消防署）、總計出動搜救人員391人、搜救犬20隻（0500抵達現場搜救人員共計150人、搜救犬9隻）。

（三）直升機：8架次。

(中時)