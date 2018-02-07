2月7日三大報頭版要聞

2018年02月07日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.花蓮6日深夜傳7級強震，市區統帥飯店、國軍花蓮附屬醫院、商孝街大樓、阿官火鍋大樓、進豐街漂亮旅店、雲翠大樓傾斜或倒塌，有受困民眾從9樓搖手電筒求救，七星潭花蓮大橋地裂，蘇花公路封閉，目前死傷不明，縣府防災應變中心一級開設。

.投資人擔憂美國聯準會加速升息的恐慌情緒，有如一把屠龍刀，從上周五的美股到昨天的亞股，全球股災來得又快又猛，美股道瓊指數已經跌掉1800點，台股繼本周一下跌179點後，昨再拉出第二根長黑，終場重挫542.25點，由於外資及丙種資金年關前抽腿，不計成本殺出，盤中一度大跌超過640點，加權指數收在1萬404點，跌點創下史上第6，單日市值蒸發超過1.6兆元，今年賺得全部吐回。

.美股拖累全球股市跳水，再次推升避險情緒，日圓昨日升破109日圓對1美元關卡，對新台幣匯率更是一舉跨進0.27字頭，為2個半月來新高價，令哈日族欲哭無淚；國際金價盤中則是衝破每盎司1345美元大關。

.黑鷹直升機正駕駛康萬福的女兒是高雄市消防局苓雅分隊消防員康汶羽，父女在不同的職場救人救災；「等待總是令人煎熬，但是我們等你，好嗎？」道盡曾逃過高雄氣爆死劫的康汶羽內心的焦急，屏東縣三地門鄉排灣族人也祈求祖靈，保佑這位部落的榮耀平安歸來。

◎旺報

.受到近來兩岸關係越來越差的影響，有台商指出，許多大陸的「檢舉蟑螂」，開始在各大賣場刻意瞄準自台灣進口的產品仔細檢查，只要產品標示裡有一項不清楚、直營店裡營業證明有不符合法規的，就會打電話到廠商或新開的直營店，去向台商威脅要錢，否則就要向檢疫部門舉報或在網路發布，讓台商產品遭到商場下架或貨品銷毀等，蒙受重大損失。有經驗的台商對此自有一套應對方案，但沒有經驗的台商對此就要多加小心。

.兩岸關係不佳，在大陸打拚多年的台商也面臨時運不繼、腹背受敵！曾在大陸女鞋市場市占率高達2成、紅回台灣的「大眾鞋王」達芙妮，去年財報仍讓人不勝唏噓，連虧3年、關了近3千家店，市值只剩最高峰的5%，面對高不成、低不就，中間市場又殺聲震天的大陸紅海市場，連陸媒也嘆「困局難解」。

.「中國市場依然是最激動人心、最動態、快速成長的市場！」，但台廠卻節節敗退，面臨邊緣化。由東風裕隆生產銷售的納智捷汽車，銷量卻大幅衰退。納智捷是唯一由兩岸車廠合資的代表品牌，是否能在新能源智慧車時代翻身？其實也正腹背受敵。

.大陸國防部網站6日指出，今年2月5日，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。核戰略專家認為，這表示中國攔截敵方飛彈的手段和能力更加成熟。

◎工商時報

.天氣寒、股民心裡更冷！台股昨（6）日遭外資提款狂賣313億元，熱錢效應急凍，終場爆量大跌542點，創近10年最大跌點、跌幅4.95％，一根長黑也讓台股吐回今年漲幅，上市櫃單日市值蒸發1.84兆元，約等於33座101大樓造價，八大官股券商買超近63億元、4年來最大，並同步改寫近年最多跌停家數、成交量等7項紀錄。

.台灣機械工業公會理事長柯拔希指出，全球景氣持續好轉，去年機械產業產值首度破兆元，今年產值及出口值預估成長5％-10％。智慧製造及智慧機械將是台灣機械產業產值邁向2兆元的雙引擎，智慧機械先行可創造附加價值，具有乘數效應，產值年成長5％-10％，10年內，台灣機械產業產值可達2兆元。

.受惠油價攀高，塑化行情價量拉抬，台塑四寶元月合計營收1515.52億元，月增6.8％，年成長17.1％；其中，台塑化1月業績月增14.9％，表現領先。尤其，今年塑化產品報價漲勢放大，台塑、南亞交出29％、21％年成長佳績，台化、台塑化年增率也各有12％、14％。

.行政院主計總處昨（6）日發布元月消費者物價（CPI）調查結果指出，CPI年增率0.88％尚稱平穩，惟鮮奶、雞蛋、麵包等17項重要民生物資上漲3.27％，卻創下近35個月最大漲幅。

(中時電子報)