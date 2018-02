NBA》二月疲 哪些球隊會撐不下去？

2018年02月07日 07:42 中時電子報 熊昌成 /綜合報導 /綜合報導

2017-18球季已進入到2018年二月的第二週,30支球隊多半都已完成三分之二的例行賽(54場),眼看明星賽的長假休息就要來臨,這正是休養生息、調整戰力,為最後衝刺搶進季後賽做準備的日子,卻也正是球隊在連番征戰後最感疲憊的階段;許多球隊已陸續將疲軟現象反映在最近的比賽中,即便強如金州勇士隊也不例外。

知名運動網站ESPN的NBA資深作家荷姆斯(Baxter Holmes)最近撰文提出關於二月疲(Every game that tired teams should lose in February)的論點。他認為,大多數球隊此刻都已呈現疲態,戰力較差的隊更可能在一月時就崩解,戰績較好且戰力平均的球隊也許能多撐一些日子,但最終也難免會在進入二月後於比賽的後期出現力不從心現象。

若依此論述來檢視東區勁旅騎士的近況,騎士雖然仍排在東區第三,但最近10場戰績4勝6敗,是東區前八強最差戰績(與熱火相同),騎士的問題只怕還不完全是疲態已現,團隊防守不力、全軍士氣低落,令球星詹姆斯(LeBorn James)都在大敗給火箭之後感慨:「全隊狀況和表現真是....一言難盡。」

全聯盟戰績第一的勇士呢?荷姆斯舉上週末勇士對金塊之戰為例,在對金塊之前,勇士帶著領先進入第四節已寫下37連勝,上一次在第四節遭對手翻盤出現在2017年10月17日對火箭。不過,這次迎戰金塊,是勇士近五天的第三戰,也是第二次的連二天比賽;而先前他們在主場和國王比賽後,轉戰金塊的時程有所延誤,球隊直到丹佛周六的凌晨四點才進駐旅館。

勇士雖然還是保持領先進入第四節,然而,也跟其他「疲態已露」的球隊一樣,最終崩盤!最後一節被金塊攻得38分逆轉戰局,這是2016年3月14日對鵜鶘隊之役以來勇士第四節最多的失分。荷姆斯認為,即便強如勇士,球季來到此刻,也不免會有猶如「強弩之末」的感嘆。

(中時電子報)