NBA》二月疲 哪些球隊會撐不下去？

2018年02月07日 07:42 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

2017-18球季已進入到2018年二月的第二週，30支球隊多半都已完成三分之二的例行賽（54場），眼看明星賽的長假休息就要來臨，這正是休養生息、調整戰力，為最後衝刺搶進季後賽做準備的日子，卻也正是球隊在連番征戰後最感疲憊的階段；許多球隊已陸續將疲軟現象反映在最近的比賽中，即便強如金州勇士隊也不例外。

知名運動網站ESPN的NBA資深作家荷姆斯（Baxter Holmes）最近撰文提出關於二月疲（Every game that tired teams should lose in February）的論點。他認為，大多數球隊此刻都已呈現疲態，戰力較差的隊更可能在一月時就崩解，戰績較好且戰力平均的球隊也許能多撐一些日子，但最終也難免會在進入二月後於比賽的後期出現力不從心現象。

若依此論述來檢視東區勁旅騎士的近況，騎士雖然仍排在東區第三，但最近10場戰績4勝6敗，是東區前八強最差戰績（與熱火相同），騎士的問題只怕還不完全是疲態已現，團隊防守不力、全軍士氣低落，令球星詹姆斯（LeBorn James)都在大敗給火箭之後感慨：「全隊狀況和表現真是....一言難盡。」

全聯盟戰績第一的勇士呢？荷姆斯舉上週末勇士對金塊之戰為例，在對金塊之前，勇士帶著領先進入第四節已寫下37連勝，上一次在第四節遭對手翻盤出現在2017年10月17日對火箭。不過，這次迎戰金塊，是勇士近五天的第三戰，也是第二次的連二天比賽；而先前他們在主場和國王比賽後，轉戰金塊的時程有所延誤，球隊直到丹佛周六的凌晨四點才進駐旅館。

勇士雖然還是保持領先進入第四節，然而，也跟其他「疲態已露」的球隊一樣，最終崩盤！最後一節被金塊攻得38分逆轉戰局，這是2016年3月14日對鵜鶘隊之役以來勇士第四節最多的失分。荷姆斯認為，即便強如勇士，球季來到此刻，也不免會有猶如「強弩之末」的感嘆。

(中時電子報)