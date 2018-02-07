國民黨向江啟臣岳父調頭寸 台中市長初選埋震撼彈

2018年02月07日 08:01 中時電子報 謝雅柔

國民黨基隆市長初選民調出現誤植烏龍，各地黨內初選的民調公平性也受到波及，澎湖縣、嘉義市紛紛表態不信任黨中央民調。據週刊報導指出，國民黨和台中市長擬參選人江啟臣的岳父劉盛良到有高達三千萬的金錢互動，地方擔心黨主席吳敦義因此「偏心」，影響選情。在民調公正性與吳敦義威信被強烈質疑時，此事恐為藍營大台中選將的出線投下變數。

國民黨基隆市長民調烏龍事件鬧得滿城風雨，國民黨昨在黨中央召開記者會，宣布由前移民署長謝立功代表國民黨競選基隆市長。除此之外，嘉義市議會議長蕭淑麗，指不信民調，也突退出國民黨，投入嘉義市長選戰，引爆震撼彈。

據《壹週刊》報導，國民黨主席吳敦義去年競選黨主席時，以操盤2008年總統選舉大獲全勝，是民進黨最怕的操盤手的形象擊敗前黨主席洪秀柱。然而，這一年多來，這位「綠懼人」卻在議題操作上慢半拍，不僅提名的縣市長候選人沒亮點，連初選民調都出現失誤，使初選機制失去公信力，嘉義市議長蕭淑麗以不相信民調準確度為由，直接向黨中央發難，宣布脫黨參選嘉義市長。

然而，在這個敏感時刻，台中市卻傳出國民黨和擬參選人江啟臣的岳父、前國策顧問劉盛良，到有高達三千萬的金錢互動。兩人的交情讓目前於各項公開民調上領先的盧秀燕基層，擔心吳敦義在初選中「偏心」。

對此，劉盛良則承認國民黨確實向他借錢。他說國民黨行管會主委邱大展在去年十月時找他，並表示政府的政黨補助款還沒下來，十月份薪水沒辦法發，詢問是否可以暫時調一下，劉強調借錢非由吳敦義開口。

至於和國民黨之間的這筆金錢往來，是否與選舉有關？劉盛良則表示「跟那個無關，民調與這有什麼關係，我們也沒有對外講（這件事），誰也影響不了！」

(中時電子報)