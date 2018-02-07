打臉氣象局？ 地震學者：米崙斷層引發花蓮雙主震釀災

2月6日夜間11時50分花蓮發生最大震度7級地震，目前已知造成4幢大樓傾倒、2死、202傷及4人受困。（圖／民眾提供）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

花蓮連日地震不斷，昨晚發生規模6.0、震度7級的地震，多處房屋倒塌、橋樑斷裂，讓當地民眾飽受驚嚇！氣象局今早修正說法，前次5.8地震為前震，昨晚6.0地震屬主震，未來不排除會有更大地震。而對於花蓮地震事件，學界卻有不同解讀。一說是群震造成如此頻繁地震；另說是雙主震，因為觸動米崙斷層，才會在第二次近陸地的主震造成更大災情。

中央大學地球科學學系特聘教授王乾盈表示，其實在花蓮地區已有多次雙主震，1986年、1990年即有雙主震紀錄。王乾盈解釋，這些地震都是歐亞板塊擠壓，觸動米崙斷層(俗稱美崙斷層、花蓮斷層，美崙至鳳林地區的一系列斷層)，之前規模5.8是發生在東西橫向，屬隠沒在海裡的斷層，另一是昨晚規模6.0地震，為南北緃向靠近陸地，所以造成較大災情。這次花蓮的雙主震活動，可視為共軛地震破裂。

不過，中央大學應用地質研究所教授李錫堤則另有見解。李錫堤認為，花蓮地震不斷是群震現象。他說，之前也發生過群震，但規模不到5以上，也沒造成災情，所以並未被特別關注。

氣象局說，此起6.0地震有前震94次、餘震已達百餘次，不排除未來會有更大地震發生，提醒民眾留意。對此，李錫堤指出，雖然昨晚屬淺層地震，但斷層破裂不到10公里，他預期舊地震區不太會有更大地層。他解釋，斷層破裂範圍愈大，愈有可能發生大規模地震，由此研判，不致於有更大地震。但他強調，會不會另有他起新地震則不能排除，畢竟花蓮本來就是地震頻仍的地區。

(中時電子報)

上周5.8地震變前震 氣象局：這次6.0才是主震
花蓮強震》台鐵正常行駛 視情況… 花蓮強震 網友貼心統整收容所地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。