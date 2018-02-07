打臉氣象局？ 地震學者：米崙斷層引發花蓮雙主震釀災

2018年02月07日 09:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

花蓮連日地震不斷，昨晚發生規模6.0、震度7級的地震，多處房屋倒塌、橋樑斷裂，讓當地民眾飽受驚嚇！氣象局今早修正說法，前次5.8地震為前震，昨晚6.0地震屬主震，未來不排除會有更大地震。而對於花蓮地震事件，學界卻有不同解讀。一說是群震造成如此頻繁地震；另說是雙主震，因為觸動米崙斷層，才會在第二次近陸地的主震造成更大災情。

中央大學地球科學學系特聘教授王乾盈表示，其實在花蓮地區已有多次雙主震，1986年、1990年即有雙主震紀錄。王乾盈解釋，這些地震都是歐亞板塊擠壓，觸動米崙斷層(俗稱美崙斷層、花蓮斷層，美崙至鳳林地區的一系列斷層)，之前規模5.8是發生在東西橫向，屬隠沒在海裡的斷層，另一是昨晚規模6.0地震，為南北緃向靠近陸地，所以造成較大災情。這次花蓮的雙主震活動，可視為共軛地震破裂。

不過，中央大學應用地質研究所教授李錫堤則另有見解。李錫堤認為，花蓮地震不斷是群震現象。他說，之前也發生過群震，但規模不到5以上，也沒造成災情，所以並未被特別關注。

氣象局說，此起6.0地震有前震94次、餘震已達百餘次，不排除未來會有更大地震發生，提醒民眾留意。對此，李錫堤指出，雖然昨晚屬淺層地震，但斷層破裂不到10公里，他預期舊地震區不太會有更大地層。他解釋，斷層破裂範圍愈大，愈有可能發生大規模地震，由此研判，不致於有更大地震。但他強調，會不會另有他起新地震則不能排除，畢竟花蓮本來就是地震頻仍的地區。

(中時電子報)