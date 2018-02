瘋狂富豪馬斯克 成功將特斯拉送上太空！

2018年02月07日 08:56 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網(Business Insider)報導,手中擁有特斯拉(Tesla)與SpaceX的富豪馬斯克(Elon Musk),昨晚又做了一起瘋狂之舉:將一輛櫻桃紅的特斯拉汽車(Tesla Roadster),放入獵鷹重型火箭(Falcon Heavy rocket)內,一同升空進入太空內。此次升空成功,不僅證明了獵鷹火箭載重的能力,也同時圓了馬斯克那個瘋癲的想法:讓他所擁有的特斯拉,進入火星軌道內,因此在航太史上留上一筆。

Space X成功發射獵鷹重型火箭。

屢戰屢敗、即便多次試射失敗,卻仍堅持燒錢試射火箭的馬斯克,對於這款獵鷹重型火箭,曾自嘲自己很傻,砸了9千萬美元(約26.3億台幣)研究發射系統,卻換來一款成功率僅5成的火箭。

為證明獵鷹火箭的載重能力,馬斯克裝入一輛真實的特斯拉汽車。(圖/路透社)

馬斯克所擁有的獵鷹重型火箭,昨晚成功升空。(圖/路透社)

出生於南非比勒陀利亞(Pretoria)的馬斯克,大學畢業於賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),擁有經濟學與物理學雙學士,本打算前往史丹佛大學(Stanford University)繼續攻讀應用物理博士,入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始,陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉,完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想,也讓他的身價飆漲至112億美元(約3,389.3億台幣)以上,成為全球著名的發明家兼創業家。

手下擁有特斯拉和Space X的瘋狂富豪馬斯克。(圖/路透社)

不過一向擁有高度自信的馬斯克,在昨日發射前表示,「一旦這款售價6,200萬美元(約18.1億台幣)的火箭升空成功,將同時是宣判市場其他重型火箭出局的時刻。」

