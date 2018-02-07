瘋狂富豪馬斯克 成功將特斯拉送上太空！

馬斯克將自己的一輛櫻桃紅特斯拉，裝入昨晚升空的獵鷹重型火箭內，一同前往火星。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，手中擁有特斯拉（Tesla）與SpaceX的富豪馬斯克（Elon Musk），昨晚又做了一起瘋狂之舉：將一輛櫻桃紅的特斯拉汽車（Tesla Roadster），放入獵鷹重型火箭（Falcon Heavy rocket）內，一同升空進入太空內。此次升空成功，不僅證明了獵鷹火箭載重的能力，也同時圓了馬斯克那個瘋癲的想法：讓他所擁有的特斯拉，進入火星軌道內，因此在航太史上留上一筆。

替換老舊F-5 印尼擬購10架俄製蘇愷35戰機

Space X成功發射獵鷹重型火箭。

屢戰屢敗、即便多次試射失敗，卻仍堅持燒錢試射火箭的馬斯克，對於這款獵鷹重型火箭，曾自嘲自己很傻，砸了9千萬美元（約26.3億台幣）研究發射系統，卻換來一款成功率僅5成的火箭。

為證明獵鷹火箭的載重能力，馬斯克裝入一輛真實的特斯拉汽車。（圖/路透社）

馬斯克所擁有的獵鷹重型火箭，昨晚成功升空。（圖/路透社）

出生於南非比勒陀利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

手下擁有特斯拉和Space X的瘋狂富豪馬斯克。（圖/路透社）

不過一向擁有高度自信的馬斯克，在昨日發射前表示，「一旦這款售價6,200萬美元（約18.1億台幣）的火箭升空成功，將同時是宣判市場其他重型火箭出局的時刻。」

(中時電子報)

文章來源：Elon Musk's SpaceX just launched the most powerful rocket on Earth today

更多精彩新聞請見國際頻道！
美股暴跌富豪財富蒸發 他1500億… 受準婆婆醜聞影響？日真子公主婚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。