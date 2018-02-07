瘋狂富豪馬斯克 成功將特斯拉送上太空！

2018年02月07日 08:56 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，手中擁有特斯拉（Tesla）與SpaceX的富豪馬斯克（Elon Musk），昨晚又做了一起瘋狂之舉：將一輛櫻桃紅的特斯拉汽車（Tesla Roadster），放入獵鷹重型火箭（Falcon Heavy rocket）內，一同升空進入太空內。此次升空成功，不僅證明了獵鷹火箭載重的能力，也同時圓了馬斯克那個瘋癲的想法：讓他所擁有的特斯拉，進入火星軌道內，因此在航太史上留上一筆。

Space X成功發射獵鷹重型火箭。

屢戰屢敗、即便多次試射失敗，卻仍堅持燒錢試射火箭的馬斯克，對於這款獵鷹重型火箭，曾自嘲自己很傻，砸了9千萬美元（約26.3億台幣）研究發射系統，卻換來一款成功率僅5成的火箭。

為證明獵鷹火箭的載重能力，馬斯克裝入一輛真實的特斯拉汽車。（圖/路透社）

馬斯克所擁有的獵鷹重型火箭，昨晚成功升空。（圖/路透社）

出生於南非比勒陀利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

手下擁有特斯拉和Space X的瘋狂富豪馬斯克。（圖/路透社）

不過一向擁有高度自信的馬斯克，在昨日發射前表示，「一旦這款售價6,200萬美元（約18.1億台幣）的火箭升空成功，將同時是宣判市場其他重型火箭出局的時刻。」

(中時電子報)