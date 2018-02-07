秀拳頭比下法國 川普要美舉行超級大閱兵

美國總統川普在法國出席大閱兵後，也想要美國舉行一場規模龐大的閱兵式。圖為川普（前左二）與妻子梅蘭妮亞（前左）2017年7月14日在法國總統馬克宏與第一夫人碧姬的陪同下，出席法國大閱兵的畫面。（美聯社）

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中時電子報

美國總統川普校閱大軍與坦克的夢想即將成為現實，據五角大廈與白宮官員說，他們已著手策劃今年稍晚舉行的大閱兵，以展現美國武裝部隊的威力。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）6日報導，無論在公開或私下場合，川普不斷表示，他想要一場規模龐大的閱兵。而1月18日川普與五角大廈高階將領的高機密會談，讓他的心願出現了希望。

據兩名接受閱兵相關簡報的官員透露，當時美國防長馬提斯（Jim Mattis），還有參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）最高層軍事將領都在場，川普原本看似抽象的心願，頓時就成了總統令。

一名因事關機密而要求匿名的五角大廈官員透露，由於川普說，「我想要一場像法國那樣的閱兵」，因此美國軍方最高層正在規劃。

對美國來說，由於花費龐大，秀軍力並不尋常。運送艾布蘭主戰坦克（Abrams tank）和高科技硬體到華府可能得花好幾百萬美元，而五角大廈官員說，他們不知道要怎麼支付這筆費用。

不過熟悉閱兵規劃的一名白宮官員說，相關討論只是「腦力激盪」，並說事情還沒敲定。但這名官員說，川普決心要舉行大閱兵，「總統想要做些能彰顯軍方與軍方犧牲奉獻的事，並讓國家有團結一致的時刻」。

而川普會想舉行大閱兵，是從去年出席法國巴黎國慶大閱兵得來的靈感。當時川普看到法國陣容龐大的閱兵，簡直讚嘆不已。幕僚說，川普在從巴黎搭空軍一號總統專機返美時告訴他們，法國大閱兵令他驚羨，他想在美國也來一場。

直到去年訪法兩個月後，川普仍念念不忘大閱兵，他在紐約聯合國大會會外會時，與法國總統馬克宏會談。

後來他告訴記者，那是他這輩子所見過最棒的閱兵之一。那展現了軍力，無論對法國，或對法國民心士氣來說，都是很棒的事。雖然馬克宏當時就坐在身旁，但川普還是大剌剌地說，「我們一定要想辦法超越」。

(中時電子報)

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文章來源：Trump’s ‘marching orders’ to the Pentagon: Plan a grand military parade

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