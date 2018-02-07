睡夢中被震醒該不該逃？專家：留在床上

2018年02月07日 09:03 中時電子報 吳毓敏 /綜合報導 /綜合報導

花蓮縣昨(6日)深夜11時50分發生規模6.0強震，花蓮震央震度達到7級，目前總計有4棟大樓倒塌或傾斜，造成2人死亡。而強震發生在深夜，不少民眾已入睡，令人聯想到2年前的台南地震維冠大樓倒塌，同時喚起921地震的夢魘，強震來襲在睡夢中被震醒時到底該不該逃？消防專家曾針對台南維冠倒塌時做過調查，「所有維冠大樓的人答案都一樣，根本無法移動及起身，所以留在床上相對安全。」

內政部消防署災害管理組前組長林金宏在地震發生後，於臉書粉絲專頁《林金宏的消防天地》PO文提醒民眾，「大家一定要記住，地震時一樓最容易倒塌，千萬不要從樓上就往下衝，這是非常危險的舉動，地震一定要先躲，不要亂跑。」

至於「睡夢中地震，要留在床上或滾到床邊？」林金宏表示，有些人認為躺在床上，天花板塌陷，容易被壓死，所以要躲在床邊才不會被壓到。那我也可以假設，東西剛好壓到床邊，而不是床上，還有躲在床邊，剛好地板塌陷，人就墜落到下一層，剛好又被掉落的床鋪壓到，所以要留在床上。

林金宏指出，躺在床上或躲在床下都有人說，上述這兩種假設都已經超出盡人事可以防護的範圍，根本不是應該思考的方向。「地震的應變要領應是針對我們可以防護的狀況來思考，再從防護的重點是避免被掉落物品打到，避免被移位翻覆家具打到，避免搖晃時跑動跌倒來思考」。

最後，林金宏說，「加上台南維冠倒塌時，我到現場做了幾百份問卷，所有維冠大樓的人答案都一樣，根本無法移動及起身，所以留在床上相對安全。」

(中時電子報)