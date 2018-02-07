震怕了！ 翠堤脫困住戶：寧搭帳棚也不住收容所

2018年02月07日 10:15 中時 胡健森

從翠堤大樓平安脫困的梁小姐，回想地震發生的情形仍驚魂未定。（胡健森攝）

背著地震避難包的張先生說，他寧可在戶外搭帳棚，也不敢到緊急收容所暫時安頓。（胡健森攝）

「0206花蓮大地震」造成地上12層、地下一層的雲門翠堤大樓嚴重塌陷，4樓變成了1樓，據悉目前仍有約20人生死不明，救難人員正冒險進入隨時可能進一步倒塌的大樓內搜尋救人；有平安脫困的住戶驚魂未定，也真的被地震給嚇怕了，說寧可在外面搭帳棚，也不敢到小巨蛋收容所暫時安頓，因為真得不知道「小巨蛋會不會也塌下來」？

在雲門翠堤住了10多年的梁小姐，雖然幸運脫困但卻驚魂未定，回想地震發生時梁小姐說，已經上床睡覺的她只聽到轟隆一聲巨響，「不到兩秒鐘就全部倒了」，她急著想奪門而出卻根本打不開門，只能爬到窗口求救，還好在救難人員的協助下平安脫困。

已經75歲、只差一點點就可能被壓在塌陷建築底下的4樓住戶張先生說，地震發生時他因為已經入眠，在迷迷糊糊中被搖醒，他原本就有準備地震避難包，驚醒之後他抓起避難包就要往外跑，但門樑因為被擠壓變形打不開，最後也是透過窗戶逃生，前後被困住約1個半小時。

與死神擦身而過，張先生倒是很看得開，如今回不了家，也不知道該去哪裡暫時安頓，張先生說反正社會上流浪漢很多，在外流浪個幾天也沒關係，雖然花蓮小巨蛋有設置緊急收容所，但不知道小巨蛋會不會也塌下來？不如搭帳棚還比較睡得安穩一些。

(中時)