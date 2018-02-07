寒流暖商機 手工蠶絲被熱賣增5成

2018年02月07日 10:18 中時 莊曜聰

寒流來襲冷颼颼，要起床上班的民眾頻叫苦，得把自己包得跟粽子似的，直想躲在暖和的被窩中什麼也不做，農業及養殖漁業也頻傳損失，不過下營區農會的蠶絲被，卻趕上這波寒流，訂單大增，成了冷風中的暖商機，工作人員也趕工拉製，希望能如期交貨。

下營區農會總幹事黃冠霖說，農會的蠶絲被由一層層超薄的蠶絲堆疊而成，由於是人力純手工拉製，品質看得見，在市場上也有一定口碑，每年都有固定訂單，回流客不少，也是下營四寶之一。

因為蠶絲被質輕保暖，跟羽絨有異曲同工之妙，冬季需求較暢旺，下營農會在入秋時趕製一批，年底產業文化節時還有折扣促銷，回饋消費者，後續到隔年春節前的訂單，通常都比較固定。

但今年開始一連2波寒流，民眾直喊「冷到了！」上一波溫差大，這一波則是冷得夠久，這幾天訂單量突然超過500件，較往年成長近5成，且訂購民眾還會加註「急用」訊息，希望能及早拿到蠶絲被禦寒，讓工作人員忙得不可開交。

黃冠霖說，農會共聘有5位工作人員，全是有豐富經驗的婦女，工廠就在農會倉庫一隅，4個人一組，分站角落，忙著拉開蠶絲，等拉到一定的數量後，再套上被套縫合，一件純手工打造的蠶絲被就大功告成，但年節將至，工作人員各自有家事要忙，偶爾會輪流請假，也讓農會有點頭大，得請民眾多包涵。

(中時)