替換老舊F-5 印尼擬購10架俄製蘇愷35戰機

俄羅斯再向大陸解放軍交付10架蘇愷35戰機。（圖/蘇霍伊官網）

友善列印
中時電子報

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，正熱鬧進行的新加坡航空展（Singapore Airshow 2018）上，俄羅斯聯邦服務軍事技術合作局（Federal Service for Military and Technical Cooperation）副執行長佩托庫夫（Mikhail Petukhov）表示，他們將與印尼空軍達成協議，擬採購10架新型蘇愷35戰機（Sukhoi Su-35 fighter），用以取代1980年代開始服役、老舊的現役F-5E/F虎II式（Tiger II）戰機。

Sukhoi - Su-35S Flanker-E Stealth Fighter

由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）研發製造，蘇愷35戰機於1988年首次試飛、1995年正式投入服役，目前僅有約70多架蘇愷35戰機在俄羅斯空軍服役。戰機分為原型和S型，屬於單座型第四代戰鬥機，和先前蘇愷27型戰機（Sukhoi Su-27）有相似的性能與零件設備。最高飛行時速可達2,500公里，最大飛行距離為4,000公里，機上裝有30釐米機砲和12個空對空和空對地飛彈掛載點，包含AS-17氪星超音速反艦飛彈（AS-17 Krypton）。

印尼空軍是少數同時使用美製與俄製戰機系統的國家，麾下除了有美規的F-16（F-16 Fighting Falcon）、C-130（Lockheed C-130 Hercules）等軍機，同時也有俄製的蘇愷27（Sukhoi Su-27）、蘇愷30（Sukhoi Su-30 MKK）戰機。佩托庫夫表示，印尼是俄羅斯在東南亞多年的友邦之一，他們期望這次訂單談判能成功，相信對雙方都是最好的選擇。

(中時電子報)

文章來源：Russia, Indonesia to agree delivery contract for Su-35 fighter jets

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