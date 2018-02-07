「單邊騎樓」強碰斷層帶 花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜

花蓮市區雲門翠堤大樓嚴重傾斜45度，3樓變1樓，現場搜救行動持續中。（圖／民眾提供）

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中時電子報
/綜合報導
花蓮雲門翠堤大樓嚴重倒塌，畫面怵目驚心。（胡健森攝）
花蓮深夜地震造成花蓮市區雲門翠堤大樓嚴重傾斜45度，一、二樓崩塌，三樓變一樓。（張祈攝）

花蓮昨（6）日深夜23時50分發生規模6.0強震，造成花蓮市區多幢大樓坍塌傾斜。今（7）早嚴重傾斜的花蓮雲門翠堤大樓仍有上百名住戶失聯，搜救行動仍持續中。米崙斷層擠壓觸動強震，讓位於斷層帶上的翠堤、統帥大飯店、阿官火鍋等花蓮大樓都震歪，其中雲門翠堤建築體為「單邊騎樓」，成為嚴重傾斜原因之一。

7日清晨，花蓮雲門翠堤大樓持續搜救中。（胡健森攝）

花蓮縣建築師公會理事長劉燕湖今接受媒體聯訪時表示，透過現場紅外線偵測系統勘查，花蓮雲門翠堤大樓沒有再傾斜的狀況，在4樓以上的結構沒有出現裂縫、仍然完整；再加上當年負責施工建商的到場說明，可先排除建物施工過程引起的疑慮。

但他指出，由於這棟大樓設計構造為「單邊騎樓」，不只要承受10層樓面的重量壓制，又加上碰處位於斷層帶，低樓層在強震後因支撐不住而倒塌；建物另一面則因有地下室和結構體，相比之下受損較小，導致最終建物嚴重傾斜倒塌。

統帥大飯店搜救現場傳出有生命跡象，應是受困2名員工。（黃世麒攝）

此外，傳出災情之一的統帥大飯店也出現傾斜情形，根據GoogleMap歷史畫面顯示，早期飯店建物外面同樣為騎樓，相比現今建物，明顯曾進行柱體支撐補強，但仍然不敵這次強震崩解，導致地面1到3樓塌陷。

(中時電子報)

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