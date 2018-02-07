抓住房門被甩回客廳！樓塌倖存住戶：以為我要死了

圖為倒塌的雲門翠堤大樓。（資料照,胡健森攝）

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中時電子報

花蓮6日晚間11時50分近海發生規模6.0地震，深度僅10公里，花蓮市區首當其衝，震度達到7級，多棟建築物倒塌，包括國盛六街也有2棟公寓大樓塌陷傾斜。其中白金雙星大樓6樓一名陳姓女住戶逃生後在臉書上發表劫後心聲，她說地震發生時，好不容易抓到房門，卻瞬間被甩回客廳，「我以為我要死了」。

花蓮深夜發生大地震，市區統帥飯店、國軍花蓮附屬醫院、商孝街大樓、阿官火鍋大樓、進豐街漂亮旅店、雲翠大樓傾斜或倒塌。據中央災害應變中心截至今早8時的最新統計，目前已造成2人死亡、219傷，另有173人失聯。

在這場地震中，國盛六街有2棟公寓大樓塌陷傾斜，其中白金雙星大樓6樓陳姓女住戶驚險逃生後在臉書發表劫後心聲。她說地震發生時，她好不容易抓到門，卻瞬間被甩回客廳時，她真的以為自己要死了，當時室內一片漆黑，只有大肆的尖叫和哭泣，只能一邊抖一邊大叫救命，所幸有鄰居撞開門讓她逃出。

陳姓女住戶接著指出，衝出門走廊一片漆黑，她還在6樓，後來又一波大震，所有人都趕忙衝下樓，這時她聽到房門裡還有人在求救，她幫忙撞開其他房門但她根本撞不開門。她說順著樓梯往下跑時，樓梯都是塵土，走到2樓就無法下去1樓，所有後面出來的都無助地站在車棚鐵皮上，但又害怕鐵皮隨時可能倒塌，「我和一名腳受傷的孕婦只能哭等著地面上的人扶助我們下去」。她心有餘悸的說，現在想能活著出來是好事但還是很害怕，餘震真的很大也很晃。

(中時電子報)

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