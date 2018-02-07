台灣挺過第一擊 要學新加坡關鍵能力

新加坡後備動員報到採用自助報到機以提高效率。（圖/新加坡陸軍）

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中時電子報

新加坡陸軍近期在臉書官方帳號公布「一站式動員暨裝備中心」，臺灣軍警戰術研究發展協會(TTRDA)監事趙武靈指出，這種和如同「戰術醫療」一樣不起眼、不吸引人的裝備和體系，雖然沒有戰機、軍艦、主力戰車這些主戰裝備明顯吸睛，但對於中華民國是可能要稱過第一擊的防守方來講，卻是絕對必要的能力。

新加坡Terrex八輪裝甲車儲存設施具備環境溫度控制系統。（圖/新加坡陸軍）

新加坡陸軍介紹，過去我們使用計算機、MP3隨身聽、手電筒、無線電和鬧鐘，現在這些都整合在智慧型手機上。如同這種概念，在近期的後備動員演習中，新加坡陸軍採用「一站式動員暨裝備中心」（‘One-Stop’ Mobilisation and Equipping Centres, MECs)，教召員只要在「一站」就能一次完成報到和領取裝備的程序。

改良式貨櫃可快速存取和固定物資。（圖/新加坡陸軍）

流線化程序有效降低單位的達成進入備戰狀態的準備時間和人力。一站式動員暨裝備中心的設備由新加坡國防科技局（DSTA）（類似我國中科院）負責概念設計和研發工作，使新加坡國軍達成無縫整合動員作戰並達成高度就緒。

在執行任務前教召員進行裝備檢查和準備訓練，這是備戰的基礎。（圖/新加坡陸軍）

系統包含自助報到機、及20英尺尾車。自助報到機只要掃描身份證，領取動員號碼牌與裝備清單。彈藥由新加坡空軍運交，20英尺尾車用來取代原有的5噸車輛，此舉減少所需車輛數，從而降低人力需求並節約時間。新設計的貨櫃具有獨特特色，如側開設計允許立即取得任何棧板上的物資，鎖定機制無須捆綁帶，因此固定棧板速度更快。

8輪裝甲車的儲存設施具備環境濕度控制系統，這允許裝甲車上的電子設備在儲藏時不用從車上移除另外儲存，因此啟封時可立即進入更高的就緒狀態。

此外一站式動員暨裝備中心也包含節能與環保觀念，以太陽能發電作為替代電源。而公共空間如廁所和樓梯也安裝動作感應器以節約能源。為節約用水，設置專用淨化系統和污水儲存槽以回收污水。

(中時電子報)

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