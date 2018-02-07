陳喬恩酒駕獲緩起訴 須提供60小時義務勞動

陳喬恩日前酒駕被逮。（圖／中時資料照）

友善列印
中時

知名藝人陳喬恩，1月4日凌晨酒駕被逮，酒測值高達0.67，涉嫌公共危險罪，台北地檢署7日偵結，因陳女認罪，犯後態度良好，並無前科，給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞動，考量她長期在大陸，要求她必須在1年半履行。

北檢表示，將等陳女緩起訴確定，由觀護人決定她義務勞動的項目，據了解，檢方不排除因陳女是知名藝人，要求她從事或配合反酒駕或其他公益事務的宣導活動。

藝人陳喬恩因主演偶像劇走紅，作品包括《薰衣草》等，還曾以《命中注定我愛你》入圍金鐘獎戲劇節目女主角；去年在大陸的收入高達8.3億，不過，她愛喝酒出名，還被封為「酒神」。

1月4日凌晨2時，陳女在家泡澡喝酒後，想買永和豆漿當宵夜，開車出門行經北市忠孝東路、復興南路口時，違規紅燈右轉，被警方發現攔查，滿身酒氣的陳喬恩酒測值高達0.67，她自稱僅喝1瓶多的啤酒，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，檢方諭令10萬元交保，陳在友人陪同下，不斷說對不起，事後在微博發文再次道歉「對不起，…日後絕對不會再違反交通規則，這是對自己的不負責…對於我做的不好示範，感到非常抱歉！」

據了解，陳喬恩供稱，當時1人在家，喝了「1瓶多的啤酒」，後來想吃宵夜，沒想太多就開車外出，對酒駕感到懊悔；

陳女酒駕被逮後，台灣酒駕防制社會關懷協會曾強烈譴責陳毫無道德感，酒駕自私行徑更是罔顧人命，不得原諒，呼籲各界抵制陳所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。

(中時)

抓住房門被甩回客廳！樓塌倖存住… 鋼梁撐傾斜大樓救出韓女 蔡英文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。