陳喬恩酒駕獲緩起訴 須提供60小時義務勞動

2018年02月07日 10:07 中時 陳志賢

知名藝人陳喬恩，1月4日凌晨酒駕被逮，酒測值高達0.67，涉嫌公共危險罪，台北地檢署7日偵結，因陳女認罪，犯後態度良好，並無前科，給予緩起訴處分，期限2年，要求她須提供60小時的義務勞動，考量她長期在大陸，要求她必須在1年半履行。

北檢表示，將等陳女緩起訴確定，由觀護人決定她義務勞動的項目，據了解，檢方不排除因陳女是知名藝人，要求她從事或配合反酒駕或其他公益事務的宣導活動。

藝人陳喬恩因主演偶像劇走紅，作品包括《薰衣草》等，還曾以《命中注定我愛你》入圍金鐘獎戲劇節目女主角；去年在大陸的收入高達8.3億，不過，她愛喝酒出名，還被封為「酒神」。

1月4日凌晨2時，陳女在家泡澡喝酒後，想買永和豆漿當宵夜，開車出門行經北市忠孝東路、復興南路口時，違規紅燈右轉，被警方發現攔查，滿身酒氣的陳喬恩酒測值高達0.67，她自稱僅喝1瓶多的啤酒，被依公共危險罪嫌移送台北地檢署，檢方諭令10萬元交保，陳在友人陪同下，不斷說對不起，事後在微博發文再次道歉「對不起，…日後絕對不會再違反交通規則，這是對自己的不負責…對於我做的不好示範，感到非常抱歉！」

據了解，陳喬恩供稱，當時1人在家，喝了「1瓶多的啤酒」，後來想吃宵夜，沒想太多就開車外出，對酒駕感到懊悔；

陳女酒駕被逮後，台灣酒駕防制社會關懷協會曾強烈譴責陳毫無道德感，酒駕自私行徑更是罔顧人命，不得原諒，呼籲各界抵制陳所有廣告代言、戲劇、綜藝演出活動。

(中時)