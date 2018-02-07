鋼梁撐傾斜大樓救出韓女 蔡英文：全力搶救人命

2018年02月07日 10:27 中時電子報 孫曜樟 、中時王揚傑、中時胡健森 、中時王揚傑、中時胡健森

花蓮強震造成雲翠大樓向東傾斜超過60度，若再遇強震隨時都有倒地可能，強震救災搜救人員一早緊急調運大型鋼梁到現場支撐傾斜大樓，以利特搜人員全面展開搶救工作。稍早蔡英文總統也趕到雲翠搶救現場勘災，指示特搜人員全力搶救人命。

蔡英文總統表示，救難人員將會盡全力搶救，不放棄任何一絲機會，但搜救工作必需要先確保救難人員的安全，因此必須先行架設鋼樑支撐住嚴重傾斜的大樓建築，才能進一步讓救難人員掌握黃金時間進入大樓內救人。她強調，政府將會盡全力搶救，不會放棄任何一個可以搜救到的受困民眾，希望能將每一個受困民眾平安脫困。

花蓮強震救災人員運送鋼梁支撐傾斜的雲門翠堤大樓。（張鎧乙攝）

在軍方的協助下，重型機具及鋼材已經先就位，再透過土木技師工會技師們的專業協助，選擇適當的地點將鋼材（鋼樑）架設起來，將傾斜的大樓穩定住之後，再由救難人員掌握黃金救人時間進入大樓內搜救。

花蓮縣長傳崐萁上午表示，這是花蓮五十年來最嚴重地震，統帥大樓三樓變一樓，飯店員工有人被救出但仍人受困；雲門翠堤大樓，前面四樓變一樓， 後方蹺起來，住戶和旅客還有一百多人失聯，所有搜救人員的正在全力搜救，縣府各局處全力動員協助救災和安置災民。

上午十時許，傳出好消息，雲門翠堤大樓九樓一位在台工作的韓國籍女子被救出，沒有大礙但仍送往醫院觀察。

強震發生後，中央災害應變中心立即於花蓮市成立前進協調所，由消防署副署長謝景旭率員進駐，並已調度17個消防機關、總計出動搜救人員391人、搜救犬20隻，另由出動警察319人、國軍594人，全力搶救受困民眾。

行政院賴清德院長指示：透過民政系統，確實瞭解戶籍資料及掌握實際住戶人數，逐層逐戶實施搜索搶救。

截至今（7）日上午8時止，已救出人數235人，另分別於花蓮縣體育館及中華國小開設收容所2處，安置830人。

交通運輸部分，台鐵局列車行駛全線列車正常；花蓮港支線因軌道挫曲斷軌，該支線貨物列車停駛；因應花蓮地震，將視情形加開台北—花蓮間列車；提醒乘客出門前，向台鐵詢問列車最新運行資訊。

在維生系統部份，地震造成停電1900戶、已修復1700戶、待修復200戶，除倒塌大樓外，預計今日恢復供電；停水40000戶、修復4900戶、待修復35100戶，業由相關單位持續搶修中。

此外，根據交通部中央氣象局表示，未來1-2週內，仍可能發生規模5級以上之餘震，請民眾特別注意防震安全。

(中時電子報)