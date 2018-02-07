測速告示字太小看不到 民眾頻受罰要求增新告示牌

測速告示未依規定，民眾頻受罰要求增設新告示牌。（張朝欣攝）

友善列印
中時

雲145縣道北港、土庫段2處設有舊式測速告示牌，但牌子太小且位置不明顯，且未依交通部最新規定增設「三角形測速相機圖案」，形成「違規陷阱」，7日縣議員蔡岳儒接獲民眾陳情，要求交通單位盡速改善，不要把駕駛人當成提款機。

目前雲林縣內的舊式測速告示牌為黃底黑字，上面寫著「前有測速照相」、「前有違規照相請勿超速」等，但大小不一，且經常未立於取締點前後規定位置，未善盡「明確告知」義務，民眾受罰後怨聲四起。

民眾表示，雲145縣道土庫段、北港段，路旁電線桿上設有舊式測速告示牌，但牌子太小位置不明顯，還有雲164縣道的固定式測速照相點，都沒有依規定增設「三角形測速相機圖案」，根本是「違規陷阱」。

交通部為解決測速告示牌不一情況，去年已公告《道路交通標誌標線號誌設置規則》，今年1月1日起將在取締點設置「三角形測速相機圖案」告示牌，用易於辨識的相機圖案取代文字，但雲林縣交通單位並未依規定辦理。

依《道路交通管理處罰條例》規定，採用固定或非固定式科學儀器取得證據資料證明者，於一般道路應於100公尺至300公尺間，明顯標示之。

縣議員蔡岳儒說，設置測速告示牌的用意，在於提醒駕駛人注意速限，進而維持行車安全，而不是以處罰為目的，若是告示牌不符合告示明確原則，便是把駕駛人當成提款機，令人無法人信服。

(中時)

受困10小時 雲門翠堤救出1名韓籍… 搶救花蓮震災 嘉縣路空搶進救援

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。