測速告示字太小看不到 民眾頻受罰要求增新告示牌

2018年02月07日 10:43 中時 張朝欣

雲145縣道北港、土庫段2處設有舊式測速告示牌，但牌子太小且位置不明顯，且未依交通部最新規定增設「三角形測速相機圖案」，形成「違規陷阱」，7日縣議員蔡岳儒接獲民眾陳情，要求交通單位盡速改善，不要把駕駛人當成提款機。

目前雲林縣內的舊式測速告示牌為黃底黑字，上面寫著「前有測速照相」、「前有違規照相請勿超速」等，但大小不一，且經常未立於取締點前後規定位置，未善盡「明確告知」義務，民眾受罰後怨聲四起。

民眾表示，雲145縣道土庫段、北港段，路旁電線桿上設有舊式測速告示牌，但牌子太小位置不明顯，還有雲164縣道的固定式測速照相點，都沒有依規定增設「三角形測速相機圖案」，根本是「違規陷阱」。

交通部為解決測速告示牌不一情況，去年已公告《道路交通標誌標線號誌設置規則》，今年1月1日起將在取締點設置「三角形測速相機圖案」告示牌，用易於辨識的相機圖案取代文字，但雲林縣交通單位並未依規定辦理。

依《道路交通管理處罰條例》規定，採用固定或非固定式科學儀器取得證據資料證明者，於一般道路應於100公尺至300公尺間，明顯標示之。

縣議員蔡岳儒說，設置測速告示牌的用意，在於提醒駕駛人注意速限，進而維持行車安全，而不是以處罰為目的，若是告示牌不符合告示明確原則，便是把駕駛人當成提款機，令人無法人信服。

(中時)