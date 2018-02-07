受準婆婆醜聞影響？日真子公主婚禮延至2020

真子公主與她的未婚夫小室圭去年9月出席記者會宣布兩人的婚訊。(圖/美聯社)

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中時電子報

日本真子公主真子公主和同學小室圭在去年訂婚，預計在2018年11月結婚，引發各界廣大關注。但日本宮內廳6日晚間突然宣布這場婚禮因時間倉促、無法充裕準備而要延期，將待天皇明仁退位與新日皇即位儀式完成之後，於2020年再舉行婚禮。儘管如此，日本媒體多認為真正的原因是準駙馬近來負面消息不斷，尤其是他的母親感情生活複雜，才導致婚事生變的真正原因。

宮內廳發表秋篠宮親王長女真子公主和小室圭的聯合聲明中稱，是這個決定是因為兩人的婚事沒有充足時間準備，兩人也為自己宣布婚事又延期的舉動表示「是我們不夠成熟」，而對外道歉，並稱此事稟告日皇，爺爺也很尊重兩人的決定。

真子公主和小室圭自去年9月宣布向外界宣布，將在今年3月舉行納采訂婚儀式、11月結婚，如今傳出婚禮延期的消息，讓外界對兩人的感情狀況感到憂心。對此宮內廳主管在記者會中強調，婚禮延期是因準備工作時間不足的問題，兩人結婚的心意並沒有沒有改變。

儘管宮內廳不斷強調婚禮延期是因為準備婚禮需要更長的時間，但是日本媒體紛紛猜測這是因為準駙馬小室圭家負面新聞不斷。他的父親小室敏勝在2002年自殺，母親是小室佳代被爆除了包養了一名男友外，還同時和一名外商男子交往，兩人還一度論及婚嫁，並曾收下他400萬日圓（約新台幣107萬元）來支付小室圭的學費等。事後外商男子認為這筆錢是借給小室佳代，但小室母子卻認為是贈與，拒絕還錢，雙方因此產生財務糾紛。

(中時電子報)

文章來源：Japan's Princess Mako postpones marriage to Kei Komuro

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