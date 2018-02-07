紅十字會出動救災 勞保局：上下班途中遇害可視職災

2018年02月07日 10:38 中時 洪安怡

昨（6）日深夜花蓮發生規模6.0淺層強震，花蓮市最大震度達到7級，出現數棟大樓倒塌訊息，中華民國紅十字會提供230床棉被、150個睡袋，搭建10個大帳篷，並出動72名救災隊志工全力提供協助；此外，勞保局指出，倘若勞工工作期間或上下班途中遇害，可視為職災給予相關給付。

紅十字會指出，紅十字會救災隊第4大隊花蓮中隊，第1時間出動27名救災人員投入救災，而救災隊第一丶二丶三大隊及四大隊台東中隊總計超過名45名救災隊志工，皆已抵達花蓮災區積極馳援；在物資支援部分，紅十字會提供關聖帝君廟30床棉被，給予花蓮小巨蛋和中華國小各200床棉被、睡袋150個，並搭建起10個大帳篷。

紅十字會表示，為把握救援黃金72小時，紅十字會救災隊配合政府救災指揮中心，攜帶熱感應、光纖、震動鎚、鋼筋剪、軍刀鋸、大鎚等各式搜索、破壞、支撐等救援器材投入救災。

此外，傳出有勞工於下班時間遭遇地震，勞保局說，若勞工工作中或下班途中遭遇地震受害，可視為職災比照領取相關給付，包括醫療免部分負擔；住院可領職災傷病給付，住院期間可以投保薪資領7成薪、住院第2年可領5成薪；失能最高可領60個月給付，依投保薪資計算最高可領到274萬8000元，領年金者可再加發20個月薪資。若不幸罹難，家屬可領到45個月死亡給付。

(中時)