搶救花蓮震災 嘉縣路空搶進救援

嘉義縣消防局18人特搜隊已出發挺進花蓮災區，預計7小時後抵達。（呂妍庭翻攝）

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花蓮強震過後，傳尚有百人失蹤，各縣市消防局和特搜隊紛紛搶進，嘉縣消防局特搜人員已於一早8點集結出發，載運生命探測儀、支撐器等重裝備，走南迴公路前進花蓮，估計路程約7小時，另水上空軍基地救護隊繼6日派出4架次S70和EC225投入黑鷹搜救任務後，7日上午再派一架S70救護車直升機在花蓮進行空中勘災，掌握第一線災況。

嘉縣消防局特搜人員11人加上義務特搜7人，共18人5車一早7點半已在消防局集結出發，嘉縣消防局長黃志榮表示，包括高雄、台南等地勇消已經搶進，雖然嘉義較遠，但考量救援人力需求，仍派出1支18人隊伍前往，加上要載運重裝備，所以走南迴公路，路程約7小時，約下午就會抵達花蓮，因尚在黃金72小時救援時效內，特搜隊員將全力投入救災。

嘉義縣消防局18人特搜隊已出發挺進花蓮災區，預計7小時後抵達。（呂妍庭翻攝）

至於水上基場一早也派出1架救護車直升機先行前往花蓮基地待命，約10點10分接獲國搜中心指令，已起飛進行災區空中災況勘查，空軍嘉義基地政戰部主任宋文溪指出，目前台東和花蓮的搜救任務將同步進行，除非必要，機組人員會留在當地就地整補待命。

從昨晚到今天，花蓮大小地震不斷，中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓指出，一般來說，有些強震是在發生幾起小地震後出現，有些則是主震後再餘震不斷，花蓮這次強震有些許不同，是先發生數起芮氏規模5以上的地震，再出現震度達7級的強震，由於規模5以上已經算是主震級數，所以花蓮在7級強震後有沒有可能再發生更大的主震，很難預料，提醒當地民眾和救災人員要做好相關防震措施，把傷害降到最低。

(中時)

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