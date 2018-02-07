樂天皇朝推高CP值功夫菜 香酥鴨新吃法 平民燕窩桃膠湯

樂天皇朝推出全新年菜新品。(樂天皇朝提供)

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中時電子報
綜合報導

每季均帶來新品的樂天皇朝，為迎接餐飲市場大月，將推出適合親友團聚品嚐的功夫香酥鴨等四菜一甜湯新品，端出運用台灣在地優質食材，加上新加坡和台灣兩地主廚的廚藝烹調而成，其中星港知名甜品桃膠紅棗桂圓湯，享有「平民界的燕窩」，更是首次引進台灣！

以八色小籠包為主力的樂天皇朝，在迎春新品中，運用台灣養殖的優質鴨和黃魚、豬肋排、白刺蝦為主要食材，由皇朝新加坡和台灣兩地主廚，在傳統年菜做法中，運用醬汁和配料的巧妙提味，並在烹調中加入新的做法，讓同樣是雞鴨魚肉的料理有了不一樣的口感。

功夫香酥鴨無論作法或吃法都獨具一格！(樂天皇朝提供)

其中功夫香酥鴨部分，選用重達2kg台灣本地優質鴨，用甘草、丁香、桂皮、陳皮等藥材香料製作的獨家滷汁醃製2小時，拔骨待涼後大火炸8分鐘上桌，輔以蔥絲、黃瓜絲以及九層塔絲，並由服務人員進行桌邊服務將鴨肉撥絲，搭配著師傅手工捏製的荷葉匣，鴨香餅Q，是有別於台灣傳統印象中香酥鴨的吃法。

而過去年菜桌上常見的蜜汁子排，樂天皇朝加了一道油炸手續，先醃再炸，然後入鍋用特製醬料翻炒至收汁，均勻吸附醬汁後使得整支排骨充滿甜香，一口咬下外酥內嫩，與傳統江浙餐館的口感完全不同，更增添了一份酥脆感，一定要嚐嚐。

至於年節必備的魚蝦料理，更是選用台灣優質土鳳梨醃透入味，然後和蔥、薑和足斤黃魚一起盛盤入蒸鍋，上桌前淋上滾油，做出了鳳梨清蒸黃魚；而蝦仁部分則是加上新鮮松露和松露油拌炒，入口時松露清香撲鼻，在中餐中又有西式的驚喜。

桃膠紅棗桂圓湯口感接近燕窩。(樂天皇朝提供)

特別值得一提，甜品部分的桃膠紅棗桂圓湯，為近年星港風行的養生聖品，桃膠為山桃樹的樹皮樹脂，含有豐富的植物膠原蛋白，其口感接近燕窩，因此被稱為《平民界的燕窩》，以冰糖水加入紅棗、桂圓蒸煮，即成潤腸養胃、幫助消化的最佳飯後甜點。

此次的季節新品，將於即日起至3月底於樂天皇朝台灣門市推出，新品和店內多道招牌人氣菜品均提供年節外帶，春節假期除了除夕營業至晚間6:00，大年初一至初五均正常營業，消費者可以把握機會品嚐季節美食！

(中時電子報)

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