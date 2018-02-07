花蓮強震 中市連夜出動搜救隊支援

台中市消防局出動搜救裝備器材，含雷達生命探測器、混泥土切割鏈鋸、砂輪機等地震災害救援裝備，全力投入救災！（市府提供）

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花蓮縣近海深10公里6日23時50分發生規模6.0地震，造成花蓮縣災情嚴重！多處房舍、招牌、路樹倒塌掉落等急需外界支援，台中市政府隨即於7日凌晨1時40分，調派第一波搜救人力26人、搜救犬2隻和救災車輛等前往支援。市長林佳龍於臉書上關心地震災情狀況，並指示台中消防局主動與花蓮聯絡，確認支援能量，搜救人員連夜搭軍機至花蓮支援搶救，掌握搶救時間。

花蓮地震發生，市長林佳龍隨即在臉書上貼文表示，花蓮發生規模6.0強震，當地震度7級，在得知花蓮幾處大樓倒塌，立即請消防局長蕭煥章與花蓮縣消防局長林文瑞及消防署陳文龍聯繫，確認花蓮縣需要支援。

台中市政府隨即於7日凌晨1時40分，調派第一波搜救人力26人、搜救犬2隻和救災車輛等前往支援。（市府提供）

台中市消防局並由特搜大隊副大隊長粘國泰率隊，自清泉崗機場漏夜搭軍機至花蓮前往搶救，第一梯次出動26名特搜人員、搜救犬2隻(腿腿、鐵雄)，出動搜救裝備器材，含雷達生命探測器、聲納探測器、影像探測器、油壓破壞工具組、油壓支撐柱、鑽孔機、削岩機、混泥土切割鏈鋸、砂輪機等地震災害救援裝備。

林佳龍於7日一早約8時30分也在臉書說，台中已請消防署增加台中市民間救難團隊8車16人。台中支援人力合計42人，持續協助搜救中。他也對搜救弟兄致上最高敬意，感謝搜救員的辛勞。

(中時)

雲門翠堤大樓傾斜 生還者敲牆求… 花蓮大地震　基隆搜救隊「馳援」…

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