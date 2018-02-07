前NFL球員被非法移民撞死 川普憤怒!

前NFL球員艾德溫強生車禍身亡。(美聯社)

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中時電子報
非法移民馬紐爾使用假名欺騙警方。(摘自網路)

前NFL球員傑克生(Edwin Jackson)於美國時間2月4日在印第安納州車禍身亡，年僅26歲。開車撞死他的是一名37歲的非法移民馬紐爾(Manuel Orrego-Savala)，他酒駕並肇事逃亡，被警方逮捕入獄。

馬紐爾是瓜地馬拉公民，多次非法入境美國，兩次遭到驅逐出境。這次的事件引起美國國內關注，總統川普(Donald J. Trump)推文怒罵：「多麼可恥的一件事，美國國民喪命於一位非法移民之手，這明明是可以預防的悲劇。」

川普呼籲在野的民主黨不要再對邊境問題裝聾作啞，「我在此為強生的家人禱告，多麼好的一個年輕人，被這種毫無意義的方式剝奪了生命。」

美國網民再次開啟了美墨長城的爭論。某些非法移民在美國打黑工或是四處借貸，將現金匯回自己家鄉，在美國積欠大筆債務後再返回自己國家。雖然非法移民消耗美國很多資源，但長城恐怕只能阻擋一小部份的人。

傑克生去年效力小馬隊，他遇害當日清晨搭乘Uber車輛，中途他身體不適，司機停靠路邊讓他下車休息，這時馬紐爾開著輕型卡車撞過來，傑克生與Uber司機當場死亡。馬紐爾逃走失敗被捕，他的酒測值超標將近3倍。

(中時電子報)

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