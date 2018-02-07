擬砸百億收購美大報 神秘華裔富豪買主是誰？

2018年02月07日 11:01 中時電子報 李靖棠

據美國洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，作為美國發行量最大的報紙之一、《洛杉磯時報》傳出即將易手的消息，相關人士透露，新買主將以約5億美元（約146億台幣）的金額，買下《洛杉磯時報》與旗下聖地牙哥《聯合論壇報》（San Diego Union-Tribune）。雖交易仍在協商中，但隨著新買主的身份曝光，也讓外界好奇，這位來自南非、從生化科技起家的華裔億萬富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）的背景，以及他發跡致富的傳奇人生。

I Was Chinese So I Couldn't Vote | Dr. Patrick Soon-Shiong | Larry King Now - Ora TV

現年65歲的黃馨祥，出生於南非伊莉莎白港（Port Elizabeth）。父母皆來自廣東台山，於第二次世界大戰（World War II）期間移民南非。他們家與許多早年移民海外的華人一樣，特別的姓氏都來自習慣的「錯誤」，因為姓名前後順序差異，讓他們的家的姓氏意外地變成「Soon-Shiong」（馨祥），原本的「黃姓」則不再使用。

華裔億萬富豪黃馨祥（圖左）與妻子米歇爾·陳（圖右）出席NBA湖人隊球賽。（圖/中新社）

從南非唸完金山大學（University of Witwatersrand）後，赴加拿大與美國進修，先後畢業於英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）和加州大學洛杉磯分校（UCLA），取得醫學碩士學位。在加州就讀期間，創立APP 藥品公司，並在10年後將手8成股份和公司售出，大賺46億美元（約1,342.8億台幣）；隨後合夥創立Abraxis BioScience製藥公司，再次成功拉高公司市值，2010年將公司與股票售予美國賽爾基因公司（Celgene Corporation），又一次大賺30億美元（約875.8億台幣），讓黃馨祥的身價水漲船高，2016年身價高達90億美元（約2,627.3億台幣）。

美國發行量最大的報紙之一、知名《洛杉磯時報》即將易主？（圖/美聯社）

雖然擁有華裔身份，但黃馨祥不會說中文，也造成當他首次出現在公眾視角時，多數的中文媒體都誤翻其名為「陳頌雄」。他的夫人米歇爾·陳（Michele B. Chan）也是華裔，曾經是1985年著名電視劇《馬蓋先》（Mac Gyver）出演過Mei Jan一角，退休後嫁給黃馨祥，兩人育有兩名子女。夫妻創立了「陳馨祥家庭基金會」（Chan Soon-Shiong Family Foundation），並向許多大學和醫療中心捐贈款項，專攻癌症的研究。

@DrPatSoonShiong's @NantWorks to take over St. Vincents and 5 other @California #hospitals https://t.co/AvuhHYdtgP #Genomics pic.twitter.com/vAmcY1F4z4 — Harry Glorikian (@HGlorikian) 2017年7月10日

加州投資家格雷夫（Lloyd Greif）表示，「（黃馨祥）他想要一份強壯、有焦點且能吸引讀者的報紙，這個媒體要能發出有朝氣的聲音，他相信他能讓報紙轉虧為盈。」不過，手中擁有多家媒體的論壇報出版集團（Tribune Publishing Co.），格雷夫相信，他們會保留家底- 芝加哥論壇報（Chicago Tribune），但將旗下的巴爾地摩太陽報（Baltimore Sun）、奧蘭多哨兵報（Orlando Sentinel）和哈特福德新聞報（Hartford Courant）一併售出。

(中時電子報)