IG發文天佑花蓮被酸爆 柯震東：請你他X的閉嘴

2018年02月07日 11:08 中時電子報 蘇士亨

花蓮近海6日深夜發生芮氏規模6.0強震，除了震央所在地花蓮首當其衝，後續更發生逾百起餘震，讓全台灣民眾人心惶惶，沒想到柯震東發文「天佑花蓮」，卻被某網友狂酸，也讓他動怒爆出口回應，嚇得粉絲急得留言安撫。

IG發文被酸民嘲諷，讓柯震東大動肝火反擊。(圖/柯震東IG)

柯震東IG發布多年前去花蓮的照片，只見他與當地孩童開心合照，原來是當時花蓮某偏鄉國小活動經費短缺，他二話不說慷慨解囊，事後校方邀請他回去同歡，便拍下這張合照作為紀念，他更PO文寫道「希望一直善良的你們平安喜樂！拜託！你們一直是那麼的好！拜託天佑花蓮」，相當心繫孩童們的安危，不過卻被某網友嗆聲「剛看一位明星發堂弟被販毒歹徒槍殺犧牲，擬就發微博了，真心覺得你别再發微博了，不要出現在公眾視線裡，也許你覺得可以被原諒，但那些犧牲的禁毒英雄卻不能再活一次」，挑釁意味相當濃厚。

由於台灣籠罩在天災襲擊的低氣壓中，也讓柯震東大動肝火回嗆，「其他時候無所謂，在拜託別人好的時候請你他X閉嘴！等下一篇或上一篇去罵好嗎！有事衝我來」，未料對方竟得寸進尺，與其他網友隔空交火，也讓柯震東再反擊「有不爽直接罵我！前幾篇文給你罵！這篇傷了那麼多人你罵什麼」。

(中時電子報)