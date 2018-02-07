台中規畫健康公車服務 偏鄉民眾就醫更方便

2018年02月07日 11:45 中時 陳世宗

台中市政府交通局為照顧偏鄉民眾就醫需求，啟動公車路網改革，3年來陸續規畫658、659、246、989、616、617及200路等7條健康公車路線，提供直達當地主要醫療院所及市區大型醫院等乘車需求；交通局長王義川說，健康公車不但大幅提升偏鄉地區長者及行動不便人士就醫便利性，落實偏鄉交通正義。

王義川指出，針對偏鄉居民醫療，早年往往青壯人口需要為家中長者就醫交通而煩惱，甚至須請假接送就醫，間接影響事業發展；為讓就業民眾無後顧之憂，市府近年陸續在山、海、屯等地區新闢健康公車路線。

王義川說，如神岡新闢989路公車到豐原醫院、大安及大甲地區新闢668路、699路公車到大甲光田醫院及李綜合醫院；後續更新闢658路、659路公車從大安、大甲等地行駛國道快速往返台中榮總、澄清等市區大型醫院；讓青壯年人口可安心打拼，不用再擔心家中長者就醫交通問題。

交通局表示，健康公車路線提供直達主要醫療院所乘車服務，受到偏鄉地區民眾好評，過去大安區的民眾，如要前往台中榮總就醫，必須先從大安搭公車到大甲市區，再轉車經過清水、沙鹿一路顛頗才能抵達，一趟路程就花上2個小時以上，透過658路公車，除班次密集，單程只要1小時，節省一半以上時間。

王義川指出，經統計目前有近80％路線配置無障礙車輛服務，占整體班次數約70％，無障礙車輛服務更遍及全市29區，遙遙領先全國多數縣市；統計公車路線數從103年202條增加至106年的222條，106年總發車班次也較103年增加9萬3000班，總運量也較103年增加1185萬人次。

(中時)