你還在住嗎？國震中心：應速處理具「軟弱層」老舊建築

科技部7日上午召開記者會，由科技部長陳良基（左）主持；國研院國震中心主任黃世建（右）表示，地震防災係與時間賽跑，宜盡速處理具「軟弱層」的老舊建築。(李侑珊攝)

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旺報

6日23時50分在花蓮近海發生芮氏規模6級地震，在花蓮釀成災情，花蓮統帥飯店及雲門翠堤大樓等建築底層倒塌破壞，科技部7日上午召開記者會，國研院國震中心主任黃世建表示，地震防災係與時間賽跑，宜盡速處理具「軟弱層」的老舊建築。

黃世建指出，6日至7日凌晨發生在花蓮近海的地震，在花蓮造成許多建築底層塌陷與破壞，此狀況與發生在105年的美濃地震，造成維冠大樓倒塌，以及發生在88年九二一地震造成「東星大樓」、「博士的家」，皆有類似情形，這些倒塌建築物的共通點，即在於都是提供公眾使用的住商混和大樓，做為飯店以及集合住宅等，底層開放空間，上層居住使用，故具「軟弱層」的缺陷，這個問題若不盡速解決，下次地震同樣災情會再重度上演。

黃世建也提到，九二一地震之後，政府推動老舊建築物耐震補強，但由於整棟補強或拆除重建，需要住戶百分之百同意才得以進行，因此私有建築物的耐震補強進度仍停滯不前，老舊建築物耐震度普遍不足。

此外，國震中心也指出，防災督更不應只拆除重建，應鼓勵耐震補強，黃世建建議立法簡化補強申請程序，並由公權力介入，強制進行耐震部強，以大規模提升老舊建築物的耐震能力。

黃世建建議，住商混和具一定規模怡上的建築，非經確認耐震能力足夠者，建議不得供公眾使用；而在修改法令前，若拆除重建或全面補強，取得共識不易，在達成共識前，建議先進行階段性補強，以排除軟弱底層的破壞機制。

(旺報)

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