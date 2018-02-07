花蓮強震血袋由台北供應 僅剩4.9天

2018年02月07日 11:08 中時 倪浩倫 、 姚志平

花蓮6日深夜發生大地震，台灣血液基金會指出，花蓮捐血站為台北捐血中心的所屬轄區，如果花蓮地區血液庫存量不足，由台北捐血中心調度，但目前台北捐血中心的血液庫存量僅剩4.9天，遠低於7天的安全庫存，因此呼籲民眾挽袖捐出熱血，希望能在農曆年前讓全台血液庫存達到10日的用量。（姚志平攝）

花蓮昨夜發生6.0強震，至今已造成2死、216傷的災害，目前尚有33人住院和留院觀察中，也讓外界擔心是否有缺血問題；負責供應花蓮地區用血的台北捐血中心指出，目前台北捐血中心庫存確實偏低，各血型只剩4.3~5.2天，均未達安全庫存量，但花蓮2個捐血站都暫停捐血服務，呼籲北部民眾踴躍到各捐血點，挽袖捐血助人。

近期天氣又濕又冷，大幅影響民眾外出捐血意願，導致血液庫存量一直拉不起來；且經過昨夜的一震，更震出2死、216傷的災情，截至上午9時，雖已有183人出院，但仍有33名傷者仍在住院或留院觀察中，也引發外界對血液庫存的重視。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，目前花蓮捐血站歸屬台北捐血中心轄區，台北捐血中心同時供應北北基、宜蘭地區的用血，但因天氣因素，目前台北捐血中心的血液庫存量只剩4.9天，屬於「偏低」等級、未達7天的安全準備期。

根據統計，台北捐血中心目前A型血剩4.3天、B型和O型5.2天、AB型4.5天。陳雅雯說，花蓮地區的花蓮捐血站和中山捐血室，今日都暫停捐血服務，但由於會「北血東運」，呼籲北部民眾踴躍到各捐血點，挽袖捐血助人。

(中時)