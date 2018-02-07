NBA》末節9分 騎士半場潰堤遭魔術逆襲

騎士作客魔術，全隊第四節僅得到9分，慘遭對手逆轉而落敗，詹姆斯第四節隱形只靠罰球得到1分，騎士吞下2連敗。(美聯社資料照)

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中時電子報

近況不佳的騎士，今日在客場挑戰魔術，雖然一度領先21分，但下半場防線潰堤，加讓第四節只攻下9分，最終98比116遭魔術逆襲，而且狂輸18分，可見這支東區霸主已處在軍心渙散的階段了。

過去三場比賽詹姆斯的表現非常不好，投籃命中率不足四成，尤其是前役與火箭之戰僅攻下11分，創本季第二新低紀錄。

此役詹姆斯首節連續3次出手命中，單節4投4中攻下8分，第二節切入上籃得手再添8分，而且在助攻端也屢有佳作，半場16分似乎找回手感。

帶著18分領先優勢來到第三節的騎士，出現長達4分多鐘的得分乾旱期，魔術藉由一波19比2攻勢逆轉超前，強納生西蒙斯投進壓哨三分球，魔術92比89領先。第四節騎士進攻當機，6分半鐘完全沒辦法得到分數，就連站上罰球線上的機會都沒有，魔術發動16比0攻勢一舉擊潰敵軍，單節只讓對手得到9分，半場31分，有效壓制騎士攻擊，漂亮贏得逆轉勝。

前三節攻下24分的詹姆斯，第四節完全隱形，只靠罰球得到1分，而且沒有任何籃板，全隊攻防全面潰敗，絲毫看不出昔日東區霸主應有的風采。

騎士6人得分上雙，詹姆斯25分、10籃板、5助攻，艾塞亞湯瑪斯13投僅中3，沒有在狀況內，得分點雖多，但沒有人能在第四節挺身而出，不慘敗也難。

(中時電子報)

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