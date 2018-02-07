花蓮強震 高巿警消醫護22人2犬馳援

花蓮地震，高巿消特搜中隊、搜救犬及榮總醫療團隊立即動員前往支援。（高巿府消防局提供）

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6日深夜花蓮地震造成樓塌民眾受困，高市府消防局接獲消防署通知整備救災，由第四大隊特搜中隊18人、搜救犬2隻、榮總醫療團隊2名醫師及2名護理師共22人2犬前往支援，特搜中隊長王伯仁凌晨率隊從南迴公路已抵達災區。

高巿消特搜中隊編制在第四救災救護大隊，專門負責國內外地震災害人道救援及國內重大災害第一線搶救，高雄81氣爆及台南維冠大樓震災均投入救災救難，2015年曾獲公務人員傑出貢獻團體獎殊榮，救災能力備受肯定。

高巿府消防局與高雄榮民總醫院醫療團隊依災害防救法第22條簽訂相互支援協定，此次支援花蓮震災搶救，榮總第一時間迅速動員2名醫生及2名護士一同前往，除對傷者醫療、照護，也提供現場搶救人員專業醫療處置諮詢。

高巿消指出，特搜中隊平時無災害時，每季均進行搶救演練，重大災害發生後，接獲命令即檢驗生命探測器、聲納探測等高科技救生器材，試動各項破壞器材後逐一裝箱，偕同醫療團隊馳援，在相對安全區建立醫療站。

花蓮地震發生後，高雄沒有災情傳出，高雄市長陳菊得知花蓮樓塌、民眾受困，立即指示消防局動員救災。7日上午高巿警消醫護22人2犬已抵災區，配合花蓮縣政府應變中心任務分工、架設空拍機空中蒐集資訊，投入搶救。

(中時)

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