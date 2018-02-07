睡夢中遇地震要跑？ 專家：留床上相對安全

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中時

面臨地震應該怎麼辦？氣象局指出，若於室內，盡速關閉各管線開關，打開出入大門，躲在堅固家具旁，若於室外，躲避頭頂上方掉落物，站立於空曠處為佳。至於睡夢中遭遇地震到底要不要起身躲在床下？專家指出，其實躺在床上反而相對安全。

依據氣象局地震防護資訊，地震時，若待在室內，應迅速關閉電源、瓦斯、自來水開關；打開出入大門，隨手抓個墊子等保護頭部，儘速躲在堅固家具、桌子下，或靠建築物中央的牆站著；切勿靠近窗戶，以防玻璃震破，也不要慌張地往室外跑，勿使用電梯。

地震時若待在室外，應站立於空曠處或騎樓下，注意頭頂上方可能有如招牌、盆景等掉落，遠離興建中的建築物、電線桿、圍牆、未經固定的販賣機等；行駛中的車輛勿緊急剎車，應減低車速，靠邊停放，若行駛於高速公路或高架橋上，應小心迅速駛離；若在郊外，記得遠離崖邊、河邊、海邊，找空曠的地方避難。

地震後，檢查家中水、電、瓦斯管線有無損害，如發現瓦斯管有損，輕輕將門、窗打開，立即離開；檢查房屋結構受損情況，儘速離開受損建築物，疏散時請使用樓梯，保持救災道路暢通，徒步避難；儘可能穿著皮鞋、皮靴，以防震碎的玻璃及碎物弄傷；遠離海灘、港口以防海嘯之侵襲，地震災區應嚴防歹徒趁機掠奪。

此次地震發生於深夜，多半是民眾的就寢時間，若於睡夢中地震，究竟要留在床上還是躲到床下？前內政部消防署災害管理組組長林金宏也在個人臉書上指出，地震的應變要領應是針對我們可以防護的狀況來思考，依據台南維冠倒塌時的幾百份問卷調查指出，地震時根本無法移動及起身，留在床上其實相對安全。

(中時)

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