男殺友割睪丸 因酒醉獲輕判18年定讞

2018年02月07日 11:47 中時 林偉信

彰化許姓男子因不滿黃姓男友人欠錢不還，並介紹其他男人與他的前妻發生性行為，前年他酒後敲昏黃男並割下其睪丸，讓黃活活「痛死」。一審將許男判處無期徒刑，最高法院維持二審判決，認定他有酒精使用障礙症，犯案時辨識力低，將他輕判18年定讞。

50歲的許男因長期飲酒患有精神障礙，造成他酒後衝動控制困難，且有幻聽、失眠等症狀，他還曾酒後自焚獲救；2016年1月17日他喝了一瓶高梁酒及藥酒後，想到黃姓友人曾向他借款3000元未還，他於是騎車到黃的住處索討債務。

黃姓友人辱罵許男，並表示拒絕償還欠款，雙方因而發生口角，許男酒後失控拿起屋內的板凳不斷毆打黃的頭部，黃遭毆昏倒在地上後，他竟拿刀猛刺黃頭、臉、肛門口、陰囊等處共17刀，黃被發現時，兩側睪丸都遭切除，因重傷送醫後死亡。

許男被逮後辯稱，他打昏黃男後還和對方一起躺在房間睡覺，睡醒後才驚覺手上握有睪丸，可能酒醉時扯掉朋友的睪丸，否認持刀刺殺，整個過程因喝酒記憶模糊，但檢方調查發現，死者睪丸是被美工刀割下，且許男有殺鱉經驗疑把友人睪丸當鱉頭割下。

檢方將許男起訴後，彰化地院依殺人罪判他無期徒刑，但台中高分院審佐醫院鑑定報告，認定他因「酒精使用障礙症」引發精神症狀，他犯案時辨識行為能力已顯著減低，依刑法規定減輕其刑，改輕判18年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時)