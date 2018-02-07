陸054A護衛艦傳試射紅旗-26海基反導飛彈

中國海軍舟山艦疑似試射紅旗-26海基反導飛彈。（網路）

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中時電子報

中國國防部2月5日證實，在境內成功進行了陸基中段反導攔截試驗，引發廣泛關注。中段反導因技術很複雜，而攔截成功率卻要高於末段反導，因此被稱為繼核武之後的又一「大國重器」。

不過，在這重大消息公佈之前，央視播出的一段畫面已引發大陸軍迷關注。畫面中，中國海軍首艘054A型飛彈護衛艦舟山艦（529）發射了一枚疑似從未公開亮相的新型飛彈。有軍事觀察家和軍迷認為，這是一款嶄新的防空飛彈，也有人判斷，這是新型反潛飛彈，更有人說，這是傳聞已久，但從未露過面的紅旗-26海基反導飛彈。

大陸軍事微博百戰刀分析稱，從外形來看，畫面中的飛彈彈頭尖細，顯然強調高機動性，更符合防空飛彈的要求，不像054A型護衛艦裝備的魚-8A反潛飛彈。而被煙幕籠罩的飛彈似乎沒有彈翼，也不太像054A裝備的紅旗-16/16B中程防空飛彈。這也是為什麼會有人認為，這是一枚具備反彈道飛彈能力的新型防空飛彈，而且還進一步分析說，這是海基末段反導飛彈。

分析指出，054A型艦採用的是中國第一款通用型艦載武器垂發系統，可相容發射紅旗-16防空飛彈，以及魚-8彈道式反潛飛彈。公開資料顯示，該垂發系統發射筒長度約為7米。而中國自製第二款通用型艦載武器垂發系統被安裝在052D型驅逐艦上，其中最長的發射筒長度約為9米。

解放軍正在開發陸基、海基兩種反導飛彈，而其中陸基中段反導飛彈型號傳為紅旗-19。從型號編號來看，紅旗-19可能在技術上與中國自製第3代遠端防空飛彈紅旗-9有一定繼承性。紅旗-9飛彈最大射高約為30公里，具備有限的抗擊彈道飛彈能力。不過紅旗-9只能攔截處於末段飛行之中的近程彈道飛彈，紅旗-19則很可能足以攔截洲際彈道飛彈。

此外，除了疑似取消了彈翼，這枚飛彈外形仍類似紅旗-16，所以它可能是紅旗-16的最新改進型——紅旗-16C。目前已公開的紅旗-16有A型、B型兩種，其中B型射程由先前的40公里提升至超過70公里。這款疑似C型的飛彈，則可能除了進一步增程之外，還提高了機動性，以提升攔截速度更快的超音速反艦飛彈能力。

分析認為，海基反導飛彈型號可能是由紅旗-16中程飛彈發展而來的紅旗-26。由於紅旗-16的最大射高僅有約25000米，有效射程目前也只超過70公里，因此推測紅旗-26飛彈可能是海基末段高空反導飛彈，而不是中段反導飛彈。但目前尚不清楚，紅旗-26的射高能否達到外大氣層低層的高度，所以也無法判斷，它是否具備攔截射程超過3,500公里遠端彈道飛彈的能力。

(中時電子報)

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文章來源：中國同時公開陸基海基兩種反導飛彈 054A新畫面引疑雲

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