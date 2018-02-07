林依晨戴情人表好幸福 時時刻刻常相廝守

2018年02月07日 11:24 中時 陶福媛

Seiko情人節主打Lukia限量女表。（ Seiko提供）

浪琴表在情人節主打RECORD表，男女表可組成情人對表。 (Longines提供)

黑白對比的CALVIN KLEIN，也是情人對表的首選。（CALVIN KLEIN）

Harry Winston情人節端出表盤上有顆愛心的海洋系列鑲鑽女表。（Harry Winston提供）

日本潮流品牌ALBA推出風格一致的情人表。（ALBA提供）

情人對表有著「時時刻刻常相廝守」的意涵，因此備受情人的喜愛。

浪琴表 (Longines)在情人節各種表款的對表，其中最新登場的開創者RECORD男女表最值得推薦，即起至3月底只要在直營店購買男女對表，就送浪漫景觀情人餐。風格簡約、黑白對比的CALVIN KLEIN，也是情侶對表的首選。日本潮流品牌ALBA也有風格一致的情人表。

情人節檔期向來是女表的銷售旺季，紛紛主打情人節女表，從高端的Harry Winston到平價的SWATCH，都可找到合適的情人節禮物，Harry Winston端出表盤上有顆愛心的海洋系列鑲鑽女表，SWATCH則推出愛心女表，Seiko則在情人節端出代言人林依晨，主打情人節Lukia限量女表。

(中時)