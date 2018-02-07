百人串愛關懷獨老 台積電慈善基金會為花蓮祈福

2018年02月07日 11:41 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台積電慈善基金會董事長張淑芬，關懷老人，也心繫花蓮地震災情。（馮惠宜攝）

這場「百人串愛元寶樂‧歡歡喜喜過好年」帶領獨居老人們一起包水餃。（馮惠宜攝）

農曆春節前夕，中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會、老五老基金會及台積電慈善基金會一起在台中中正公園舉辦「百人串愛元寶樂‧歡歡喜喜過好年」活動，台積電慈善基金會董長張淑芬提及206花蓮大地震，現場獻唱佛教歌曲祈福，祈求大家都平安。

由林增連慈善基金會與中國醫藥大學附設醫院合作，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台已邁入第四年，平日關懷獨居老人達300人，每到年節也邀請健康的老人們走出來一起感受節慶的氣氛，六日台中寒風細雨50位老人在志工陪同下一起參與這項活動。

張淑芬在致詞時表示六日晚間才離開花蓮，沒想到兩小時候就發生大地震，她說生死有命，但應該把握有限生命做有意義的事情。

這場活動共邀請台中雙龍、新社地區約50位獨居老人一起與會，來自新社86歲的饒奶奶開心的說自己年輕時跟著外省人學包水餃，包水餃她很拿手，志工們不但陪著爺爺奶奶包水餃，也讓他們一起品嚐五色水餃和雞湯，並準備了紅包、福袋分送給參加的老人們。

(中時)