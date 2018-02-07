年貨大街online 新北十大伴手禮線上購

2018年02月07日 11:32 中時 葉德正

新北十大伴手禮線上開搶。（葉德正攝）

春節採購辦手禮不想人擠人？新北市府即日起至9日，集結來自新北市各地區知名伴手禮，祭出千份產品免運費在「PChome商店街」限量開賣，邀請民眾上網「血拼」搶好康，也透過電商，協助新北傳統產業創造更多收入。

經發局長張峯源指出，本次「好禮傳情拜年去」活動，除搶搭春節民眾辦年貨的商機，也藉電商模式行銷本市優質伴手禮，提升新北好禮品牌知名度，每件商品也都是「新北嚴選」，包括來自歷年的新北好禮及蛋黃酥節比賽獲獎商品等。

此次募集的伴手禮業者每個都是新北市各地區的特色名店，包括三峽老店代表「金三峽」的金磚鳳梨酥、坪林嚴選茶行「滴滴香」的東方美人茶、板橋人氣老店「新珍香」的蔴荖與牛扎餅、土城伴手禮名店「手信坊創意和菓子」的鴻運葱明糕雙層禮盒、石碇傳統手工麵線「石碇許家手工麵線行」的功夫麵伴手禮。

另外還有新店蛋黃酥節冠軍「拉菲樂」的柿柿天佑禮盒、蛋黃酥節人氣獎「格麥」的西瓜酥、中和糕餅名店「金蕎」的帝王酥，以及結合烏來原住民特色香料的「阮的肉干」馬告肉干，還有人氣團購甜點店「艾波索烘焙坊」的巧克力蛋糕。

經發局指出，7日中午12時起上網選購，10項新北伴手禮商品優惠七折起，還可享免運費每樣產品限量100份售完為止。詳洽：http://www.pcstore.com.tw/store4510/。

(中時)