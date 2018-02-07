高雄榮總4醫護人員 前進花蓮救災

2018.02.07 高雄市 ▲花蓮發生強震，死傷嚴重，高雄榮總7日凌晨2點由急診部主任黃豐締（左一）集結，出動4名醫護人員前往支援救災。（高雄榮總提供）

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2018.02.07 高雄市 ▲花蓮發生強震，死傷嚴重，高雄榮總7日凌晨2點由急診部主任黃豐締（中）集結，出動4名醫護人員前往支援救災。蘇芮霖（左起）、李佳妮，黃豐締、郭良維及陳楷勳。（高雄榮總提供）
2018.02.07 高雄市 ▲花蓮發生強震，死傷嚴重，高雄榮總7日凌晨2點由急診部主任黃豐締（右一）集結，出動4名醫護人員前往支援救災 。（高雄榮總提供）
2018.02.07 高雄市 ▲花蓮發生強震，死傷嚴重，高雄榮總7日凌晨2點出動4名醫護人員前往支援救災。（高雄榮總提供）

花蓮發生強震，死傷嚴重，高雄榮總7日凌晨2點立即集結出動4名醫護人員前往支援救災，高榮派出急診部外傷醫師郭良維、急診醫師蘇芮霖、急診護理師陳楷勳及李佳妮，依標準作業程序，希望能協助災區積極搶救生命，減少傷亡。

因應花蓮地震，高雄榮總災難醫療救護隊配合高雄市特種搜救隊，由急診部主任黃豐締集結4名醫護人員，於今天凌晨2點出發。

而高雄市醫師公會部分，理事長王欽程7日表示，已經與花蓮醫師公會聯繫請他們告知有任何需要幫忙的，高雄醫界會盡全力幫忙，並視需要隨時召開會議討論如何協助救災，由中華民國醫師公會全聯會統籌處理。

醫師公會全聯會今早通知各縣市醫師公會指出，依過去921的救災經驗，已成立支援整備小組，由祕書長擔任執行長，隨時可進行醫療相關重建支援工作，請醫師「勿擅自衝入災區」

(中時)

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