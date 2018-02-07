花蓮強震登微博熱搜 陸網友籲募捐助台度難關

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中時

花蓮發生規模6.0強震，不僅全台有感，就連大陸福建、浙江都能感覺搖晃。而大陸網友也十分關注地震消息，短短時間內，關鍵字關鍵字搜索次數高達19萬，飆至微博熱搜榜第4名；還有大陸網友呼籲發起募捐，幫助台灣災民度過難關。

由於花蓮向來是陸客們來台旅遊最喜歡造訪的城市之一，因此昨晚花蓮地震，不只福建、浙江等省分有感，也引發大陸網友諸多留言、熱議。

除了大陸媒體報導，相關地震訊息也在微博上被廣泛轉載搜尋。據了解，微博關鍵字「台灣花蓮6.5級地震」已經有超過19萬網友搜索，登上熱搜榜第4名。

此外，更有不少大陸網友在網路上為台灣災民留言祈福。有大陸網友稱，「天佑花蓮」、「快過年了，願平安」、「是我一直想去但沒有機會去的地方，天佑台灣」。

更有網友稱，、「在台灣經歷過一次小震，那種驚恐的感覺到現在我都還記得…希望同胞們注意安全」、「花蓮真的是去台灣待的最久也最喜歡的城市。希望一切安好」。

此外，也有網友在微博上描述地震當下情況。「福州鼓樓區震感強烈，床跟衣架一直在晃。」 「泉州震感很強，我家一樓窗戶在震，我還以為有人大半夜砸我家窗戶。」

值得一提的是，大陸網友今日凌晨在《天涯論壇》貼文，表示兩岸儘管有很多政治上的摩擦，但台灣有難，大陸理應支援，台灣這次地震，大陸人也應該像對待汶川一樣傾囊相助，希望用實際行動，捐款捐物讓台灣同胞感受到來自大陸的濃濃的愛，希望每一個災區的台灣同胞可以平安脫險。

(中時)

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